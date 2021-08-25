Большая часть респондентов - 42,4% - довольно давно не получали повышения заработной платы, в то время, как 23,9% опрошенных даже не помнят, когда их зарплата повышалась.

72,6% украинских специалистов готовы уволиться, если их заработная плата не будет повышаться, остальные работники - 27,4% - к этому не готовы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса специалистов различных отраслей, проведенного сайтом по поиску работы Jooble.

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"Если говорить о том, каким процентом повышения заработной платы опрошенные были бы довольны, то мнения разделились, но большинство — 52,7% специалистов — были бы довольны повышением на 40%+. Следующим наиболее распространенным ответом — в 33,6% случаев - стало удовлетворение повышением заработной платы на 20-30%. 12,6% респондентов ответили, что 10-20% им было бы достаточно, а повышением до 10% были бы довольны всего 1,1% опрошенных", - говорится в сообщении.

Согласно опросу Jooble, большая часть респондентов, а именно 63,8%, не была бы удовлетворена нематериальным поощрением (оплата компанией обучения, оплачиваемая путевка на отдых, другие возможности поощрения) вместо повышения материального, а 36,2% специалистов это бы устроило.

Отмечается, что большая часть респондентов - 42,4% - ответили, что достаточно давно не получали повышения заработной платы, в то время, как 23,9% опрошенных даже не помнят, когда их зарплата повышалась. 21,7% получили повышение заработной платы недавно и 12% опрошенных — при переходе на новое место работы.

Большинство опрошенных специалистов (74,1%) отметили, что недовольны уровнем своей заработной платы, часть из них отметила, что пока не видит пути ее повышения. В то же время 23,6% ответили, что им хватает их зарплаты, но хотелось бы лучше. Полностью довольны своей заработной платой только 2,3% специалистов.

На вопрос, планируют ли люди в ближайшие полгода просить своих работодателей о повышении заработной платы, большая часть респондентов — 53,6% — ответили, что имеют такие планы. Их мотивирует просить о повышении зарплаты инфляция, повышение средней заработной платы по рынку, поднятие собственной квалификации и длительное время работы на одном месте.

В 35,1% случаев людей мотивирует не просить о повышении заработной платы страх потери работы. Другими распространенными причинами, которые они отметили, были небольшое время работы на текущем месте, предварительные договоренности с работодателем, работа в бюджетной сфере и отсутствие веры в то, что повышение заработной платы может действительно состояться. Даже если обстоятельства изменятся (увеличится стаж работы, произойдет повышение квалификации, повысится средняя заработная плата по рынку, и т. п), 54,8% из опрошенных украинцев все равно не будут просить работодателя о повышении заработной платы.

Средняя номинальная зарплата: что необходимо знать

По данным социологического опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации", треть украинцев хотела бы работать за рубежом.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года выросла по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% - до 14 тыс. 313 грн.

Автор: Екатерина Жирий