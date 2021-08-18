Особенно это будет касаться тех лиц, которые работают на тяжелых, вредных и опасных работах / фото - УНИАН

В Украине увеличится "минималка". 18 августа Кабинет Министров принял новый расчет минимальной зарплаты, о котором говорится в законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оплаты труда на тяжелых и опасных работах.

Об этом стало известно на правительственном заседании, которое транслировалось на YouTube

Согласно законопроекту, минимальная зарплата станет больше, потому что теперь в ее состав не будут входить отдельные доплаты, премии и другие дополнительные выплаты. Кроме этого, в новом расчете прописаны условия, которые нужно учитывать при составлении размера "минималки".

Так, законопроект предусматривает изменения в законе "Об оплате труда". В новом расчете, одобренном Кабмином, в размер "минималки" не будут включаться следующие составляющие:

  • доплата за совмещение профессий или должностей;
  • доплата за временное исполнение обязанностей отсутствующего работника;
  • доплата за работу во вредных и опасных условиях труда;
  • доплата за труд с особыми природными географическими и геологическими условиями;
  • доплата за работу в условиях повышенного риска для здоровья;
  • дополнительные выплаты за работу в сверхурочное время;
  • доплаты за труд в ночное время и за работу в разъездах;
  • выплаты за работу по праздникам, выходным и нерабочим дням;
  • доплаты в виде премии к праздникам и юбилейным датам;
  • индексация зарплаты;
  • компенсации за потерю части доходов из-за нарушения сроков выплаты заработной платы.

Проект также предусматривает новые условия для определения размера "минималки". Теперь минимальная зарплата, после вступления в силу нового закона, будет определяться с учетом таких факторов:

  • общий уровень средней зарплаты по всей Украине;
  • актуальный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
  • потребности работников и их семей;
  • прогнозов на индекс потребительских цен, действующий в период, на который определяется размер "минималки";
  • уровень занятости, производительности и сбалансированности госбюджета Украины;
  • размера налогов и обязательных сборов.

Читайте такжеЗа 7 месяцев потребность Фонда соцстрахования в расходах по больничным выросла на 65,8%Авторы законопроекта считают, что исключение из "минималки" вышеперечисленных доплат и премий повысит общий размер заработной платы работников. Особенно это будет касаться тех лиц, которые работают в тяжелых, вредных и опасных условиях работы.

Кроме этого, законопроект устанавливает, что работодатель не сможет уменьшать размер зарплаты. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее УНИАН уже сообщал, что, по данным Минфина, каждый десятый украинец не может оплатить коммунальные услуги без субсидии.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко