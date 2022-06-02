Pixabay и Upwork поставили крест на российском рынке

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины банк бесплатных фото Pixabay объявил о прекращении работы с российскими пользователями.

Об этом говорится в заявлении сервиса.

"Мы категорически осуждаем продолжающуюся незаконную войну России в Украину", - подчеркнули в Pixabank.

Компания рекомендовала посетить страницу ООН, чтобы прочесть достоверную информацию о том, что происходит в Украине.

Upwork и Pixabау:

Pixabау – сайт с бесплатными фотографиями и короткими видеороликами. Коллекция сервиса насчитывает 2,1 млн файлов.

Также доступ для россиян и белорусов закрыла фриланс-биржа Upwork.

Фрилансеры из этих стран получили на почту письмо с топ-советом: им предложили переехать в другую страну, чтобы получить доступ к платформе.

7 марта глобальная площадка по поиску работы Upwork заявила, что приостанавливает работу в РФ и Беларуси.

Все старые профили россиян и белорусов исчезли из поиска. Компания предупредила, что к 1 мая 2022 все активные контракты должны быть завершены.