Пенсии пересчитали для 654 тыс. работающих пенсионеров.

С 1 апреля в Украине, в соответствии с действующим законодательством, осуществляется автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров за стаж, приобретенный в течение последних двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

"Напомним, что размер пенсии зависит не только от размера заработной платы, но и от страхового стажа (то есть периода, в течение которого человек платит Единый страховой взнос – ЕСВ). Поскольку со временем – когда человек работает – страховой стаж у пенсионера увеличивается, то и размер пенсии должен также увеличиваться. Поэтому 1 апреля пенсии работающим пенсионерам пересчитывают", – пояснили в министерстве.

Отмечается, что размер увеличения пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально, в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), с которой исчисляется пенсия.

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При этом лично обращаться для проведения перерасчета никуда не нужно: он происходит автоматически, по данным, которые содержит Государственный реестр застрахованных лиц.

По данным Минсоцполитики, в этом году перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа состоялся для 654 тысяч работающих пенсионеров. Это около 6,2% от их общего количества.

"Обращаем внимание, что выплата повышенных пенсий состоится в июне 2024 года (с учетом повышения за апрель и май). Это связано с тем, что перерасчет возможен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате ЕСВ за 1 квартал. А такие отчеты будут подаваться по май", – говорится в сообщении.

Повышение пенсий в Украине

Как писал УНИАН, с 1 апреля пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения или предыдущего перерасчета продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа.

С 1 марта в Украине состоялась ежегодная индексация пенсий. Размер повышения выплат составил 8%. Средний размер повышения составил 322 грн, а средняя пенсия выросла до 5 717 грн.

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