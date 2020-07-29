Вместо кабминовского «Пакета малыша» при рождении ребенка будут выдавать денежную компенсацию

Компенсация будет начислена на специальную карту, средства с которой можно будет потратить исключительно на определенные товары...

Кабинет министров Украины в ходе сегодняшнего заседания принял постановление «Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша», согласно которому молодым родителям будет назначена денежная компенсация в сумме 5 тыс. грн исключительно для приобретения необходимых детских товаров и средств гигиены для рожениц.

Как передает корреспондент УНИАН, постановление принято с доработкой в течение 3 дней.

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5 тысяч гривень

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, проектом постановления предлагается внедрить целевую денежную компенсационную выплату в размере 5 тыс. грн вместо натуральной помощи «Пакет малыша», а также обеспечить гражданам, у которых родился ребенок, открытие счета в «ПриватБанке» со специальным режимом использования и выдать им специальную социальную карту.

«Родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек и средств гигиены для рожениц», - сказала Лазебная.

Также, по словам министра, проектом постановления предлагается привлечь к реализации пилотного проекта на договорных основах заведения розничной торговли для продажи родителям определенных детских товаров и товаров для рожениц по специальной социальной карте.

Лазебная отметила, что в некоторых регионах еще физически присутствуют «Пакеты малыша», которые будут розданы роженицам, но из-за того, что тендер на закупку таких наборов не состоялся, принято решение о выплате максимально возможной суммы компенсации. Она подчеркнула, что средства для этих целей предусмотрены в программах Минсоцполитики.

"Пакет малыша"

Правительственная инициатива "Пакет малыша" - это национальный проект по социальной защите семей с детьми и поддержке развития ответственного отцовства, который стартовал 1 сентября 2018 года. В детский набор "Пакет малыша", который выдается роженицам, входят 25 необходимых товаров, в том числе пеленки, подгузники, специальный матрас, два вида одеял и другие.

Хронология событий

11 января 2020 года правительство повысило выплаты на ребенка в 2020 году. Сообщалось, что помощь при рождении ребенка будут предоставлять вместе с единовременной помощью «Пакет малыша». Кроме того, сообщалось, что будет осуществляться также возмещения услуг по уходу за ребенком до 3 лет «муниципальная няня».

С весны проект был «Пакет малыша» заморожен.

В июле 2020 года Минсоцполитики сообщило, что тем, кто не получил бэби-бокс в 2020 году, будет предоставлена денежная компенсация.

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