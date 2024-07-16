В случае приобретения испорченной продукции покупатель должен обратиться к администрации магазина с чеком.

Длительные отключения света влияют на работу магазинов по всей Украине, и основной проблемой является продажа скоропортящихся продуктов, которые требуют особых условий хранения.

В пресс-службе сети супермаркетов АТБ рассказали УНИАН, как хранится такая продукция при отключениях электричества и что делать покупателям в случае приобретения испорченных товаров.

По данным пресс-службы, по всей стране работает 1228 магазинов сети АТБ, 1219 из которых обеспечены стационарными дизельными электростанциями (ДЭС). Другие, по необходимости, работают на передвижных генераторных станциях.

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"Поэтому при отключениях света магазины АТБ продолжают работу, но с ограничениями по включению некоторого оборудования. Холодильное оборудование и морозильные камеры не отключаются!" - отметили в компании.

Хранение скоропортящихся продуктов в ночное время

При этом отмечается, что, согласно законодательству, с 22:00 до 8:00 в жилых застройках действует запрет на шум, запрещающий пользование в ночное время в том числе и "звуковоспроизводящей аппаратурой и другими источниками бытового шума", к которым относятся ДЭС.

Поэтому, как пояснили в компании, для обеспечения надлежащих условий хранения определенных товарных групп на ночное время скоропортящиеся продукты перемещаются в среднетемпературные и низкотемпературные лари и камеры. Такое современное оборудование удерживает заданный температурный режим до 6-8 часов, что позволяет сохранить свежесть товаров даже при ночных отключениях электроэнергии.

Что касается ассортимента товаров в магазинах сети, то в подавляющем большинстве магазинов АТБ ассортимент остается без изменений.

"Лишь в нескольких магазинах произошло небольшое сокращение ассортимента, но это больше связано с тем, что разовая покупка клиентов стала меньше, но чаще. Люди перестали делать запасы продуктов дома из-за длительных отключений электроэнергии", - отметили в пресс-службе.

Как действовать при покупке испорченного товара

В пресс-службе сообщили, что работники магазина каждое утро проверяют качество продукции, находящейся в холодильных и морозильных камерах, а именно: температуру продуктов, внешний вид, герметичность упаковки, отсутствие вздутия, сроки годности, органолептические показатели и тому подобное. И каждый покупатель, выбирая товар в магазине, также должен проверить все вышеперечисленные моменты, чтобы убедиться в качестве покупки.

"В случае приобретения испорченной продукции покупатель должен обратиться к администрации магазина, где была сделана покупка. Обязательно предоставить чек, подтверждающий дату, время и место покупки. Средства за такой товар компания вернет в полном объеме", - отметили в компании.

Отключение света в Украине - последние новости

Пресс-секретарь "Укрэнерго" Мария Цатурян сообщила, что в августе отключений электроэнергии станет меньше, или же они будут менее длительными. Это связано с тем, что некоторые энергетические объекты вернутся в работу после плановых ремонтов.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что в сентябре-октябре, возможно, электроэнергии будет больше при условии, что не будет дополнительных атак, и если ремонты "Энергоатома" будут завершены вовремя.

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