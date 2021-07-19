Сумма, полученная при автоматическом оценивании жилья не может быть уменьшена оценщиком более, чем на 20%.

В Украине налоги на жилье, которые необходимо уплатить при оформлении квартиры, могут колебаться от нескольких десятков до сотен тысяч гривень.

Об этом говорится в материале НВ.

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Какую сумму нужно заплатить при покупке жилья:

госпошлина - 1% от стоимости жилья в гривне, которая указана в договоре. Эту сумму платят и продавец, и покупатель;

пенсионный сбор – 1% от суммы сделки. Эту сумму платит продавец;

услуги нотариуса при оформлении жилья – 3-5 тыс. грн.

выписки из реестров – 1-2 тыс. грн. Эту суму платит покупатель.

Дополнительные расходы:

если собственник владеет своим объектом недвижимости менее трех лет, тогда к 2% нужно добавить еще 5% от стоимости жилья;

также добавляется 1,5% военного сбора;

общий размер налога в этом случае составит 8,5% от указанной в договоре стоимости квартиры.

Когда нужно заплатить налоги:

Все налоги должны быть уплачены за день до подписания договора купли-продажи жилья. Квитанции на уплату налогов выдает нотариус, который будет оформлять сделку.

Оценка недвижимости:

Перед сделкой нужно будет провести оценку объекта. Обычно эту процедуру делает покупатель. Для этого необходимо ввести все параметры квартиры в систему Фонда госуимущества. После введения всех параметров, система автоматически выдаст стоимость жилья.

Если собственник жилья не согласен с указанной ценой, он может заказать услуги оценщика. Как правило, оценщик берет за свою работу от 3-4 тыс. грн.

Оценщик может снизить оценочную стоимость квартиры, чтобы уменьшить сумму налогов. Однако, согласно законодательству, сумма, полученная при автоматическом оценивании жилья не может быть уменьшена оценщиком более, чем на 20%.

В договоре прописывается сумма равная оценочной.

Влияние налогов на стоимость жилья

В Министерстве финансов отмечают, что налоги не имеют прямого влияния на стоимость жилья, которая формируется в большинстве случаев за счет спроса на рынке.

Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Верховная Рада одобрила этот законопроект в первом чтении.

8 июля 2021 года президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявил о том, что после принятия скандального “ресурного” законопроекта (№5600), которым предполагается отмена льготы по НДС на операции по продаже жилья на вторичном рынке, цены на квартиры вырастут в два раза.

В начале июля 2021 года Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". При принятии законопроекта застройщики могут повысить цены на жилье на 20%.

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Автор: Елена Коваленко