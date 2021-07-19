В Украине налоги на жилье, которые необходимо уплатить при оформлении квартиры, могут колебаться от нескольких десятков до сотен тысяч гривень.
Об этом говорится в материале НВ.
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Какую сумму нужно заплатить при покупке жилья:
- госпошлина - 1% от стоимости жилья в гривне, которая указана в договоре. Эту сумму платят и продавец, и покупатель;
- пенсионный сбор – 1% от суммы сделки. Эту сумму платит продавец;
- услуги нотариуса при оформлении жилья – 3-5 тыс. грн.
- выписки из реестров – 1-2 тыс. грн. Эту суму платит покупатель.
Дополнительные расходы:
- если собственник владеет своим объектом недвижимости менее трех лет, тогда к 2% нужно добавить еще 5% от стоимости жилья;
- также добавляется 1,5% военного сбора;
- общий размер налога в этом случае составит 8,5% от указанной в договоре стоимости квартиры.
Когда нужно заплатить налоги:
Все налоги должны быть уплачены за день до подписания договора купли-продажи жилья. Квитанции на уплату налогов выдает нотариус, который будет оформлять сделку.
Оценка недвижимости:
Перед сделкой нужно будет провести оценку объекта. Обычно эту процедуру делает покупатель. Для этого необходимо ввести все параметры квартиры в систему Фонда госуимущества. После введения всех параметров, система автоматически выдаст стоимость жилья.
Если собственник жилья не согласен с указанной ценой, он может заказать услуги оценщика. Как правило, оценщик берет за свою работу от 3-4 тыс. грн.
Оценщик может снизить оценочную стоимость квартиры, чтобы уменьшить сумму налогов. Однако, согласно законодательству, сумма, полученная при автоматическом оценивании жилья не может быть уменьшена оценщиком более, чем на 20%.
В договоре прописывается сумма равная оценочной.
Влияние налогов на стоимость жилья
- В Министерстве финансов отмечают, что налоги не имеют прямого влияния на стоимость жилья, которая формируется в большинстве случаев за счет спроса на рынке.
- Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".
- Верховная Рада одобрила этот законопроект в первом чтении.
- 8 июля 2021 года президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявил о том, что после принятия скандального “ресурного” законопроекта (№5600), которым предполагается отмена льготы по НДС на операции по продаже жилья на вторичном рынке, цены на квартиры вырастут в два раза.
- В начале июля 2021 года Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". При принятии законопроекта застройщики могут повысить цены на жилье на 20%.
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