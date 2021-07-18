По словам эксперта, подорожание квартир на первичном рынке потянет за собой и вторичку.

Верховная Рада в начале июля приняла за основу законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". При принятии законопроекта застройщики могут повысить цены на жилье на 20%.

Такой прогноз дал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, передает 24 канал.

"Если предположить, что предложенные изменения заработают, то велика вероятность, что к этому моменту застройщики будут вынуждены повысить цены на 20% + растущие расходы в себестоимости строительства", – пояснил Пита.

По его словам, подорожание квартир на первичном рынке потянет за собой и вторичку.

"Стоимость объектов на вторичном рынке может увеличиться в зависимости от самого объекта, как минимум, на 10 – 15%", – подчеркнул эксперт.

Влияние налогов на стоимость жилья

В Министерстве финансов отмечают, что налоги не имеют прямого влияния на стоимость жилья, которая формируется в большинстве случаев за счет спроса на рынке.

Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Верховная Рада одобрила этот законопроект в первом чтении.

8 июля 2021 года президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявил о том, что после принятия скандального “ресурного” законопроекта (№5600), которым предполагается отмена льготы по НДС на операции по продаже жилья на вторичном рынке, цены на квартиры вырастут в два раза.

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Автор: Денис Прядко