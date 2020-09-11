Операция по удалению с одесского пляжа аварийного танкера «Делфи», потерпевшего крушение осенью прошлого года, обошлась в 0,5 млн долл.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Андрей Иванов – руководитель компании «Трансшип», силами которой убран «Делфи».
Читайте такжеТанкер «Делфи» доставили в акваторию порта «Черноморск»: подсчитаны убытки
Дополнительные расходы
Он отметил, что во время подготовительных работ вскрылся ряд проблем, о которых ранее было неизвестно. В частности, это серьезные повреждения борта, на котором судно «лежало», значительное количество ила, скопившегося внутри танкера, и пр.
В общей сложности, для облегчения судна с его верхней палубы пришлось срезать более 50 тонн металла и «откачать» порядка 150 кубометров ила и песка.
По словам Иванова, стоимость операции по удалению танкера с пляжа не уложилась в оговоренную договором сумму.
«Согласно подписанному договору, у нас есть пункт о конфиденциальности. В связи с этим мы не можем разглашать стоимость контракта, но могу сказать – суммарная цифра работ превысила стоимость контракта и составляет порядка 0,5 млн долл. Эту разницу наша группа компаний «покроет» за свой счет», - сказал Иванов.
Хронология событий
- В ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы, в районе пляжа «Дельфин», потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту.
- В результате аварии было загрязнено побережье. Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились.
- Последние попытки в конце июля завершились неудачей.
- 26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской ОГА признала ситуацию с «Делфи» чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продлении работ.
- 10 августа был подписан трехсторонний договор между АМПУ, компаниями «Краншип» и «Бруклин-Киев» и предпринят ряд подготовительных работ. Работы по поднятию судна выполняла «Краншип», а «Бруклин-Киев» финансировала сделку.
- 26 августа «Делфи» поставили на ровный киль.
- 1 сентября Хозяйственный суд Одесской области арестовал судно по иску АМПУ.
- Утром 10 сентября танкер убрали с одесского пляжа и начали его транспортировку в порт «Черноморск» (Одесская обл.).
- В тот же день, 10 сентября 2020 года танкер «Делфи» доставили в акваторию порта «Черноморск». Общая сумма убытков вследствие загрязнения моря составила 16,3 тысячи долларов.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram