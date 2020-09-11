Перед буксировкой с судна срезали более 50 тонн металла и откачали порядка 150 кубометров ила и песка.

Операция по удалению с одесского пляжа аварийного танкера «Делфи», потерпевшего крушение осенью прошлого года, обошлась в 0,5 млн долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Андрей Иванов – руководитель компании «Трансшип», силами которой убран «Делфи».

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Дополнительные расходы

Он отметил, что во время подготовительных работ вскрылся ряд проблем, о которых ранее было неизвестно. В частности, это серьезные повреждения борта, на котором судно «лежало», значительное количество ила, скопившегося внутри танкера, и пр.

В общей сложности, для облегчения судна с его верхней палубы пришлось срезать более 50 тонн металла и «откачать» порядка 150 кубометров ила и песка.

По словам Иванова, стоимость операции по удалению танкера с пляжа не уложилась в оговоренную договором сумму.

«Согласно подписанному договору, у нас есть пункт о конфиденциальности. В связи с этим мы не можем разглашать стоимость контракта, но могу сказать – суммарная цифра работ превысила стоимость контракта и составляет порядка 0,5 млн долл. Эту разницу наша группа компаний «покроет» за свой счет», - сказал Иванов.

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Автор: Лариса Козовая