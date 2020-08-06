ОГХК не имеет никаких бизнес-связей с "Крымским Титаном" – Питер Дэвис

Менеджмент АО "ОГХК" назвал обвинения в торговле со страной-агрессором сфабрикованными.

В АО "Объединенная горно-химическая компания" назвали дезинформацией данные о продаже компанией титанового концентрата предприятию "Крымский Титан".

В пресс-службе ОГХК отметили, что предприятие не имеет каких-либо хозяйственные отношений с предприятиями, расположенными на территории временно оккупированного РФ Крыма.

Менеджмент АО "ОГХК" назвал обвинения в торговле со страной-агрессором сфабрикованными. Договор о поставках ильменита якобы в Крым был заключен между АО "ОГХК" и немецким контрагентом. Врио главы правления АО "ОГХК" Питер Дэвис отметил, что контракт реализован обеими сторонами в полном объеме, контрагент выполнил все взятые на себя финансовые обязательства.

"Реализация данной продукции принесла на 10 миллионов гривень больше в сравнении с договорами, подписанными предыдущим руководством. При том, в сравнении с подписанными старым менеджментом договорами, отсрочка оплаты сокращена со 120 до 15 дней", - отметил Дэвис.

Дэвис заявил, что дезинформационная кампания против ОГХК имеет целью дестабилизировать предприятие и помешать процессу подготовки к его приватизации.

ОГХК, находящаяся в управлении Фонда госимущества Украины, входит в перечень объектов большой приватизации. К предприятию проявляют интерес инвесторы из Австрии, ОАЭ, Японии и прочих стран.

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