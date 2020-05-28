В Украине будут одновременно оформлять ID-карту и номер налогоплательщика

Услуга в подразделениях ДМС и ЦПАУ бесплатная.

В Украине запустили услугу одновременного оформления ID-карты и номера плательщика налогов с 14 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Миграционной службы.

Читайте такжеВ Украине запустили онлайн-сервис для восстановления утраченных водительских удостоверений (видео)Отмечается, что с четверга, 28 мая, подразделения Миграционной службы, центры предоставления административных услуг и центры обслуживания граждан «Паспортный сервис» начинают предоставлять услугу по оформлению паспорта с одновременным присвоением регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов.

«Запуск услуги позволит уменьшить количество визитов граждан к государственным органам и сэкономит их собственное время, поскольку отныне отпадает необходимость посещения Центра обслуживания плательщиков налогов для написания заявления и получения справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов», – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что услуга по оформлению ID-карточки и ИНН в подразделениях ГМС и ЦПАУ предоставляется бесплатно.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине от 5 февраля можно получить квалифицированную электронную подпись на ID–карту.

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