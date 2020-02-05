В Украине с сегодняшнего дня можно получить ID-карту с электронной подписью - первую выдали Зеленскому (фото)

Первым гражданином Украины, который воспользовался этой услугой миграционной службы, стал президент Владимир Зеленский.

В Украине с сегодняшнего дня можно получить Квалифицированную электронную подписи (КЭП) на ID-карту. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

Читайте такжеУкраинцам разрешили подписывать банковские документы электронным стилусом

Отмечается, что 5 февраля МВД и Государственная миграционная служба презентовали новую опцию - Квалифицированную электронную подпись на ID-карту.

В МВД отметили, что новая услуга абсолютно бесплатна и дает ряд преимуществ в электронном сервисе как государственных органов, так и бизнеса.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил, что ID-карта выдается на основе Единого государственного реестра и имеет надежную защиту, содержит биометрические данные и данные обмена между всеми реестрами.

«Сегодня мы презентуем ID-карту как носитель электронной подписи. Это возможное считывание данных всеми операционными системами, проверка достоверности данных, инструмент автоматизированной идентификации и использования в качестве надежной защиты за счет электронной подписи. Это означает, что вы можете пользоваться электронными сервисами. Как государственного органа, так и бизнеса. В том числе регистрировать бизнес. С сегодняшнего дня электронную подпись на ID-карту можно получить бесплатно», - отметил Аваков.

«Президент Украины присоединился к 4,4 миллионов владельцев современных ID-карт. Он стал первым, кто воспользовался новым сервисом МВД - получил квалифицированную электронную подпись на чип ID. Теперь каждый владелец ID может получить КЭП», - добавил министр.

Министр отметил, что уже через две недели МВД презентует фото-, видеофиксацию нарушений на дорогах и электронный образ паспорта.

Указывается, что услуга доступна для граждан Украины, которые достигли 18-летнего возраста. Срок действия сертификатов ключей КЭП составит 2 года. Сейчас услугу можно получить двумя способами: сразу после получения новой ID-карты в территориальном подразделении ГМС по месту регистрации лица; записать на ранее выданную ID-карту в любом территориальном подразделении ГМС, независимо от места регистрации.

Для записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты при ее получении.

В МВД отмечают, что оформление КЭП и внесение ее на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию. Однако, в случае нежелания владельца ID-карты получить такую услугу, он не сможет воспользоваться всеми преимуществами электронной цифровой подписи.

Председатель миграционной службы Максим Соколюк напомнил, что с 2015 года ГМС вводит биометрические документы. На сегодняшний день оформлено более 15 миллионов зарубежных биометрических паспортов.

«С 2016 года мы ввели новую ID-карту. С Турцией и Грузией с 2017 года и 2018 года соответственно у нас действует соглашение о беспрепятственном въезд именно по ID-картам, то есть по внутреннему документу. Сейчас продолжаются переговоры с другими странами», - отметил он.

Первым гражданином Украины, который воспользовался бесплатной услугой миграционной службы, стал президент Украины. Квалифицированная электронная подпись была записана на новый паспорт в форме ID-карты президента, полученный им вместо старого паспорта-книжечки.

Президент України @ZelenskyyUa долучився до 4,4 млн. власників сучасних ID-карток. Він став першим, хто скористався новим сервісом МВС - отримав Кваліфікований електронний підпис на чіп ID. Від сьогодні КЕП може отримати кожен власник ID. Welcome у сучасну цифрову Україну! 🖥💪🇺🇦 pic.twitter.com/uGkkQ1tZ4v — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 5, 2020

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) - это один из атрибутов электронного документа, подтверждающего его подлинность и принадлежность конкретному гражданину. С помощью электронной подписи можно получить доступ к информационным государственным системам и пользоваться электронными сервисами.