Сделку "Метинвеста" издание называет важным сигналом для инвесторов.

По версии издания "Обозреватель", покупка "Метинвестом" контрольного пакета акций "Покровской угольной группы" стала одним из положительных событий в Украине в 2021 году.

Об этом говорится в материале на сайте "Обозревателя" "ТОП-10 событий в украинском обществе и бизнесе в 2021-м".

Такой выбор издание аргументирует тем, что этот шаг группы "Метинвест" - позитивный сигнал как для оккупированных территорий, так и для инвесторов.

Читайте такжеОбъемы добычи угля шахтами Покровска после покупки «Метинвестом» планируют увеличить с 6 до 8 миллионов тонн в годКак говорится в материале, рост шахтерских зарплат, улучшение культуры организации труда, инвестиции в промышленность - все это четко демонстрирует, кому под силу развивать регион. И таким образом можно заметить контраст между тем, как развивается подконтрольная Украине территория и приходит в упадок оккупированный Донбасс.

Также сделку "Метинвеста" "Обозреватель" называет важным сигналом для инвесторов: ведь таким образом им демонстрируют, что Донбасс будет развиваться.

В "Метинвесте" уже озвучили планы по "Покровской угольной группе": погасить долг в кратчайшие строки и сосредоточиться на развитии предприятий.

Кроме сделки группы "Метинвест", положительными событиями для Украины в 2021-м сайт "Обозреватель" считает: старт вакцинации от COVID-19; помощь от США в размере 125 млн долл.; санкции против Козака и Медведчука; появление сенсорной кнопки в Раде в рамках борьбы с кнопкодавством; обслуживание на украинском с 16 января; амнистия капиталов; возвращение в госсобственность "Мотор Сичи"; украинский стартап Preply привлек 35 млн инвестиций; старт приватизации "Укргазбанка".

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Автор: Григорий Бондарь