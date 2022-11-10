Корвет торжественно сошел на воду в Стамбуле 2 октября. Вскоре он получит современное вооружение, и встанет в ряды ВМС ВСУ.

Корпус будущего флагмана Военно-морских сил ВСУ, корвета "Гетман Иван Мазепа", строительство которого сейчас завершают в Турции, сделан из стали, которую еще до полномасштабной войны изготовили на заводах "Азовсталь" и "ММК им. Ильича" группы "Метинвест" – легендарных "участников" обороны Мариуполя.

"Когда в сентябре 2021 года заложили корвет, никто не мог предположить, что уже через полгода металл его корпуса станет эксклюзивом. А затем "Метинвест" передал на изготовление корвета 1000 тонн горячекатаного листа: часть привезена напрямую из Мариуполя, а вторая – из итальянского Metinvest Trametal, где прокат изготовляли из слябов "Азовстали", – говорится в пресс-релизе компании "Метинвест".

В феврале мариупольские комбинаты прекратили работу. Далее последовали месяцы осады, ежедневные бомбардировки и обстрелы. "Азовсталь" превратилась в символ несокрушимости и стойкости украинцев, а довоенная сталь мариупольских комбинатов обрела новую жизнь.

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"Из стали "Азовстали" было построено множество выдающихся сооружений – новейшее укрытие на ЧАЭС, защитные шлюзы для Венеции, один из самых высоких небоскребов Европы. И современный корвет "Гетман Иван Мазепа" также сделан из мариупольской стали. Это действительно невероятно – что меткомбинаты Мариуполя даже после разрушения продолжают работать на победу Украины", – отметил генеральный директор "Метинвест" Юрий Рыженков.

Корвет торжественно сошел на воду в Стамбуле 2 октября. Вскоре он получит современное вооружение, и встанет в ряды ВМС ВСУ. Именно с этого флагмана начнется новая эпоха украинского флота.

Как известно, ранее последнюю партию металла, произведенного на "Азовстали", также направили на помощь Украине: компания "Метинвест" бесплатно передала тонну стали для изготовления браслетов "Символ несокрушимости". Все средства от продажи браслетов (а украинцы раскупили их за один день) были переданы фандрейзинговой платформе UNITED24 для проекта "Армия дронов".

Каждый браслет создан из 5 граммов стали, которая была произведена на прокатном стане 3600 комбината "Азовсталь". Именно из такой стали в 1981 году была изготовлена шахта для запуска космического корабля. А в 2022 году листопрокатный цех, в котором много лет работал 3600, стал одним из мест, где героически держали оборону защитники и защитницы Мариуполя.

Сейчас металлургические предприятия бизнесмена Рината Ахметова продолжают работать на победу: в рамках основанной им милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова", они производят специальную бронесталь, из которой уже сделаны 150 тысяч бронежилетов для ВСУ, а также металлические укрытия для военных, буржуйки и многое другое.