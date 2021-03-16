Финская Nokia планирует сократить до 10 тыс. сотрудников в ближайшие два года ради экономии в 600 млн евро. Эти средства компания собирается направить на исследования и разработки.

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia сократит 5−10 тысяч человек в течение ближайших 18−24 месяцев.

Об этом говорится в сообщении компании.

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На данный момент в штате Nokia около 90 тысяч сотрудников и сокращения могут составить до 10% от всего персонала.

Отмечается, что точное количество сокращенных сотрудников будет зависеть от развития рынка в ближайшие два года.

Это одна из мер с помощью которых компания планирует урезать базовые расходы на 600 млн евро к концу 2023 года.

Как пишет Bloomberg, анонсированные сокращения — часть стратегии и новой операционной модели компании, о которых Nokia объявила еще в 2020 году. Ожидается, что реорганизация поможет компании лучше справиться с ростом конкуренции, в том числе со стороны шведской Ericsson.

Как пишет издание, сэкономленные средства Nokia направит на исследования и разработки. Самые большие изменения коснутся мобильных сетей компании, которые в настоящее время претерпевают изменения, чтобы догнать конкурентов в области оборудования 5G.

Также ожидаются обновления в подразделении облачных и сетевых услуг, которое должно адаптироваться к потребностям потребителей, отказывающихся от владения продуктами. Изменения практически не затронут подразделения сетевой инфраструктуры и патентный портфель Nokia.

Массовое увольнение

В июле 2015 года Microsoft сократила 7 800 рабочих мест. Они коснулись подразделений, которые занимаются производством мобильных телефонов.

В июле 2016 года Microsoft заявила об увольнении почти 3 тысяч сотрудников.

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Автор: Елена Коваленко