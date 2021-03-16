Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia сократит 5−10 тысяч человек в течение ближайших 18−24 месяцев.
Об этом говорится в сообщении компании.
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На данный момент в штате Nokia около 90 тысяч сотрудников и сокращения могут составить до 10% от всего персонала.
Отмечается, что точное количество сокращенных сотрудников будет зависеть от развития рынка в ближайшие два года.
Это одна из мер с помощью которых компания планирует урезать базовые расходы на 600 млн евро к концу 2023 года.
Как пишет Bloomberg, анонсированные сокращения — часть стратегии и новой операционной модели компании, о которых Nokia объявила еще в 2020 году. Ожидается, что реорганизация поможет компании лучше справиться с ростом конкуренции, в том числе со стороны шведской Ericsson.
Как пишет издание, сэкономленные средства Nokia направит на исследования и разработки. Самые большие изменения коснутся мобильных сетей компании, которые в настоящее время претерпевают изменения, чтобы догнать конкурентов в области оборудования 5G.
Также ожидаются обновления в подразделении облачных и сетевых услуг, которое должно адаптироваться к потребностям потребителей, отказывающихся от владения продуктами. Изменения практически не затронут подразделения сетевой инфраструктуры и патентный портфель Nokia.
Массовое увольнение
В июле 2015 года Microsoft сократила 7 800 рабочих мест. Они коснулись подразделений, которые занимаются производством мобильных телефонов.
В июле 2016 года Microsoft заявила об увольнении почти 3 тысяч сотрудников.
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