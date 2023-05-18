Поставки товаров двойного назначения в РФ происходят вопреки прошлогодним заявлениям Leica Camera AG о том, что они уходят с российского рынка.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину немецкий производитель фотоаппаратов Leica Camera AG начал поставлять в Россию бинокли с лазерным дальномером и прицелы ночного видения. Лазерные дальномеры и нивелиры швейцарской компании Leica Geosystems также попадают в Россию, но через третьи страны.

Такое оборудование можно использовать в военных целях, например для корректировки артиллерийского огня. Об этом говорится в материале The Insider.

Leica - один из производителей люксовых фотокамер и оптики. Но также компания производит прицелы, бинокли и очки под брендом Mykita.

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Поставки товаров двойного назначения в РФ происходят вопреки прошлогодним заявлениям Leica Camera AG о том, что они уходят с российского рынка. Но реальные действия немецкой компании, отмечает The Insider, не соответствуют этому заявлению.

Сообщается, что в России у Leica Camera есть свой филиал - "Лейка Камера Раша". После заявления об уходе из РФ этот филиал лишь переименовали - он стал называться "Вечерняя Звезда". Но учредители компании остались прежними: 99% принадлежит Leica Camera Austria GmbH, еще 1% - AHK Vermögensverwaltung GmbH. Возглавляет российское подразделение гражданин Германии Клаус Хауэр, работавший до этого в российском представительстве Volkswagen.

"После начала войны компания будто сменила специализацию с ультрадорогих камер на товары двойного назначения", - пишет The Insider.

Например, если за 2020 и 2021 годы "Лейка Камера Раша" получила только одну декларацию на бинокли с дальномерами, то в 2022 году наоборот: компания оформила лишь одну декларацию на импорт фотокамер и три - на приборы ночного видения. Уже после того, как зверства россиян в Буче стали известны всему миру, "Лейка Камера Раша" оформила сразу три декларации на импорт биноклей и прицелов: 6 июля, 18 ноября, и 15 декабря 2022 года.

Такие декларации получают для таможенного оформления первой партии товара, а дальнейшие поставки обычно оформляются уже по существующей декларации, которая действует несколько лет.

При этом отмечается, что Leica формально не нарушила санкции, так как Европейский союз запретил поставки в Россию биноклей и прицелов ночного видения только через год после начала войны, 25 февраля 2023 года в десятом пакете санкций.

Швейцарские дальномеры через китайских посредников

Швейцарское оборудование, включая лазерные дальномеры и тахиометры, также попадают в Россию. Эти геодезические приборы используют для измерения расстояний и углов наклона до удаленных объектов, но также они могут применяться для корректировки артиллерийского огня.

Геодезическое оборудование "Лейки" производит швейцарская компания Leica Geosystems AG. В России эта компания действовала через дочернее предприятие ООО "Гексагон Геосистемс Рус", 95% в которой принадлежит швейцарскому Leica Geosystems AG, а 5% - голландскому Leica Geosystems Holdings B.V.

"В отличие от немецкой Leica Camera, швейцарская компания не выступала с громкими заявлениями, просто свернув российский бизнес после начала войны. Последние декларации на импорт были оформлены в марте 2022, и на конец 2022 года товарные запасы компании оценивались в 4 тысячи рублей (около 50 долларов на сегодняшний день, - УНИАН), тогда как годом ранее они составляли 563,88 млн рублей (по курсу на 18 мая 2023 года это почти $7 млн, - УНИАН)", - пишет The Insider.

Тем не менее, товары этой компании продолжают попадать на российский рынок. Его завозят так называемые официальные дилеры геодезических приборов Leica: "Геооптик", "Геоспектр", "Русгеоком", "Профприбор" и ЦПИ через другие страны.

"Всего с мая 2022 по апрель 2023 года российские импортеры оформили 24 декларации на продукцию Leica Geosystems AG, завезя ее через китайских и турецких посредников. Ряд этих компаний ранее выступали поставщиками министерства обороны РФ и силовых ведомств", - пишут журналисты.

Обход санкций против России

Как сообщал УНИАН, несмотря на санкции в Россию продолжали поступать товары, которые она могли использовать в военных целях для нападения на Украину и совершения против наших граждан военных преступлений. Некоторые западные компании отказались покидать российский рынок, фактически непосредственно финансируя войну платежами в бюджет РФ, некоторые делали вид, что ушли или в "активном поиске вариантов выхода", но пока также пополняют бюджет страны-террористки.

Недавно стало известно, что ЕС впервые начал рассматривать вопрос введения санкций против Китая за поддержку российского военно-промышленного комплекса в ходе войны в Украине. Речь идет о семи китайских компаниях, обвиняемых в продаже РФ оборудования, которое может быть использовано в оружии.

Тем временем, Казахстан перекрыл канал "параллельного импорта" в Россию. Ранее через страну шел основной поток санкционных товаров.

Известно, что новые санкции, которые готовят против РФ, должны будут закрыть лазейки в ранее введенных ограничениях и решить проблему их обхода. США и Япония готовят свои собственные пакеты санкций.

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