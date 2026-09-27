Глава МИД Германии объяснил, зачем встречался с Лавровым и о чем говорили

Вадефуль отметил, что многие просили его провести эту беседу и "говорили что Россия готова к переговорам".

Глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскрыл подробности разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым и объяснил, почему в принципе решил с ним встретиться. Об этом он рассказал в эфире tagesschau.de.

Вадефуль подчеркнул, что 20-минутная встреча с Лавровым состоялась при посредничестве третьих сторон. По его словам, многие просили его провести эту беседу.

"Ко мне обращались многочисленные коллеги из других стран и говорили, что Россия готова к переговорам", – сказал Вадефуль.

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О чем говорили на встрече

По словам главы МИД Германии, в ходе беседы обсуждались последствия войны России против Украины. В частности, была затронута тема экспорта зерна из Украины и России, поскольку существует риск голода в Египте.

Кроме того, еще одной темой стал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига. По словам Вадефуля, он дал понять Лаврову, что "была пересечена красная линия, мы ожидаем, что подобное больше не повторится, и мы в любой момент готовы отреагировать".

Еще одной из тем было завершение войны и мирные переговоры. Вадефуль подчеркнул "непоколебимую" поддержку Украины со стороны Германии и заявил, что Россия должна теперь сесть за стол переговоров.

"Этой войне, уносящей бесчисленные жизни – в том числе, кстати, и жизни россиян, но прежде всего жизни мирных жителей Украины, – нет никаких оправданий", - сказал он.

Вадефуль считает встречу правильным решением

Он подчеркнул, что в данный момент Россия не готова прекратить войну, однако переговоры, по его словам, необходимы.

"Я считаю правильным, что мы разговариваем друг с другом. В этом и заключается задача министерств иностранных дел и дипломатии… Знаете, с друзьями не нужно вести переговоры – переговоры нужно вести с оппонентами. Это один из основополагающих принципов внешней политики, который применим и в данном случае", - заявил он.

Вадефуль также подчеркнул, что разговор с Лавровым не является признаком смены внешнеполитического курса Германии. Германия защищает нормы международного права и стоит на стороне Украины – об этом он также еще раз заявил Лаврову. Однако ведение переговоров – в том числе с теми, с кем существуют фундаментальные разногласия, – относится к числу ключевых задач министра иностранных дел.

Встреча глав МИД России и Германии

Ранее стало известно, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину встретился со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

Двусторонняя встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН, в переговорной комнате делегации РФ. Как сообщили в росийском МИД, переговоры прошли по инициативе Германии.

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