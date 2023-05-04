Формально Казахстан является главным военным и экономическим союзником России наравне с Беларусью.

Казахстан перекрыл канал "параллельного импорта" в Россию. Ранее через страну шел основной поток санкционных товаров, пишут "Известия".

"Страна создает сложности на границе для такой продукции, поставщикам фактически закрыли границу", — рассказал изданию глава ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин.

По его словам, теперь транспорт, везущий в Россию "санкционку", вынужден объезжать Казахстан, каналы поставок перенаправлены через Китай, Иран, Грузию, Азербайджан и Армению.

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Как пишет The Moscow Times, в начале мая Казахстан посетила американская делегация во главе с помощником замминистра финансов США Элизабет Розенберг. Они провели ряд встреч с правительственными чиновниками и представителями бизнеса, в ходе которых предупредили о вторичных санкциях за помощь РФ в обходе санкций.

"Сигнал США, похоже, был услышан в Астане", – пишет издание.

Санкции против России – последние новости

Новый пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации представят странам-членам уже на следующей неделе. Это означает, что в теории его могут утвердить до конца мая.

По данным Bloomberg, ключевая цель новых мер – закрыть лазейки в ранее введенных санкциях и решить проблему их обхода. США и Япония готовят свои собственные пакеты санкций.

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