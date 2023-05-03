Ожидается, что новые ограничения будут обнародованы во время встречи лидеров стран G7 в конце мая.

США и страны Евросоюза (ЕС) готовят отдельные пакеты новых санкций против России, которые будут направлены на ограничение транзита товаров через территорию страны-агрессора.

Как сообщает Bloomberg, ожидается, что новые ограничения будут обнародованы во время встречи лидеров стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США) в конце мая.

Ключевая цель новых мер - закрыть лазейки в ранее введенных санкциях и решить проблему их обхода. США и Япония готовят свои собственные пакеты санкций.

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Среди обсуждаемых ЕС предложений также введение санкций против судов, отключающих навигационные системы.

Также сообщается, что Канада разрабатывает меры в ответ на похищение оккупантами украинских детей и санкции в отношении российской оборонной промышленности. Коме того, планируется, что ЕС в рамках 11-го пакета санкций внесет в черный список еще примерно 30 человек.

Ожидается, что лидеры G7 расширят ограничения на технологии и оборудование, используемые российскими военными и промышленностью. Рассматривается запрет на любой экспорт, за исключением товаров, на которые ранее ввели исключения (сельскохозяйственные товары, продукты питания и лекарства), и ограничение торговли алмазами.

Санкции против агрессора

29 апреля 2023 года сообщалось о том, что ЕС собирается запретить транзит многих товаров через Россию в 11-м пакете санкций. Запрет на транзит будет распространяться на многочисленные технологии и другие товары, в том числе на несколько типов транспортных средств.

Еврокомиссия готовит правовой механизм, который позволит ограничивать экспорт определенных товаров в страны, которые подозреваются в реэкспорте в Россию подсанкционной продукции. Предполагается вначале разработать законодательную основу для того, чтобы определить список таких товаров и стран, но не разглашать его. Затем страны будут предупреждены о том, что в отношении них будут принятые соответствующие меры. И уже на третьем этапе конкретные товары и страны подпадут под экспортные ограничения.

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