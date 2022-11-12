Новинка получила продвинутые камеру и дисплей с частотой 240 Гц.

В прошлом году известный производитель фотоаппаратов Leica объединился c Sharp для выпуска своего первого смартфона. Модель называлась Leitz Phone 1. Теперь компания представила вторую версию.

Главный момент, который выделяет Leitz Phone 2 на фоне конкурентов – это дюймовый сенсор камеры, который умеет имитировать фирменные объективы с разным фокусным расстоянием.

Характеристики в нем тоже топовые:

OLED-экран 6.6 дюйма, 240 Гц, 2730×1260 точек;

Процессор Snapdragon 8 Gen 1, 12+512 ГБ памяти;

Аккумулятор емкостью 5000 мАч с беспроводной зарядкой;

Основная камера 47 Мп с датчиком глубины на 1.9 Мп;

ОС Android 12 с интерфейсом, вдохновленным камерами Leica.

Другие особенности Leitz Phone 2 включают разъем для наушников 3,5 мм, рейтинг защиты IP68, слот microSD, модуль NFC для бесконтактной оплаты и Wi-Fi 6. Также есть поддержка Dolby Vision и ультразвуковой датчик отпечатков пальцев.

Видео дня

Аппарат будет продаваться эксклюзивно в Японии. Его можно будет купить начиная с 18 ноября по цене 225 360 иен, это примерно 60 000 грн.

Смартфоны с лучшими камерами на 2022 год

В конце октября специалисты портала DxOMark обновили рейтинг лучших камерофонов на рынке. Новым королем мобильной фотографии назвали Huawei Mate 50 Pro: разрешение "фронталки"– 13 Мп, а в составе основной датчик на 50 Мп, перископ на 64 Мп с 3.5х зумом и ширик на 13 Мп.

Второе и третье место досталось Honor Magic4 Ultimate и Google Pixel 7 Pro. Новенькие iPhone 14 Pro и 14 Pro Max разделили четвертое и пятое места в рейтинге камерофонов. При этом по части видеосъемки и селфи-камеры именно новинка Apple является лучшей в рейтинге DxOMark.

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