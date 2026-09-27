Война может закончиться 'уже завтра', если Путин примет одно решение, - Келлог

Келлог подчеркнул, что захватить всю Украину Путин не сможет.

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины генерал Кит Келлог заявил, что российский лидер Владимир Путин способен положить конец войне в Украине "уже завтра" - ему достаточно лишь заявить россиянам о победе. Об этом он сказал в интервью AFPI.

"Эта война могла бы закончиться хоть завтра – это было бы очень просто. Путину достаточно лишь объявить о победе и вернуться домой", - сказал он.

При этом Келлог подчеркнул, что захватить всю Украину Путин не сможет – у него просто нет для этого достаточного боевого потенциала. В то же время Украина не собирается сдаваться.

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"Украинцы не отдадут свои земли добровольно. Это мощная боевая сила; они действуют исключительно эффективно. И я считаю, что президенту Путину нужно просто сказать – хотя он этого и не хочет слышать: "Пора возвращаться домой и прекращать эту войну", - отметил он.

Келлогг также заявил, что успехи России на поле боя весьма сомнительные, и она не выигрывает эту войну.

"Знаете, их понимание победы сильно отличается от моего. Они так и не форсировали Днепр. Они не взяли Харьков. Не взяли Киев. Не подчинили себе крупные города. Они захватили лишь на 1% больше территории, чем в самом начале вторжения. Это не победа. Он просто приносит в жертву огромное количество войск... Это действительно глупо – то, что он готов жертвовать солдатами в таких масштабах", - отмечает Келлогг.

Он считает, что Путину нужно понять, что ничем хорошим для него эта война не закончится.

В то же время, отметил генерал, российского лидера беспокоит то, что если он закончит войну и вернет солдат домой, у него возникнут проблемы внутри страны, начнутся волнения.

Мирные переговоры - последние новости

Сам Путин недавно цинично высказался о том, что Россия, якобы была готова к продолжению переговоров. Однако отказалась от этого после удара Украины по Москве.

В то же время аналитики ISW считают, что никакого прогресса в мирных переговорах, или энергетического перемирия не стоит ожидать до конца зимы. Они объясняют, что Путин делает упор на принуждении Украины к капитуляции посредством кампании ударов большой дальности, поэтому не согласится ни на какие условия, которые могут разрушить эту стратегию.

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