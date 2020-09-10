Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины позволила ввести в эксплуатацию объект со значительными нарушениями, в том числе в отношении пожарной безопасности.

Об этом стало известно из ответа на запрос народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Валерия Гнатенко к и. о. председателя ГАСИ Богдана Федоренко, сообщается на сайте ОПЗЖ.

Запрос касался строительства по ул. Лаврская, 16 - ул. Цитадельная, 3 в Печерском р-не Киева. А именно - документов, послуживших основанием для принятия решения о выдаче сертификата на объект "Реставрация с приспособлением под современные нужды" по указанному адресу. Стоит отметить, что по этому адресу находится памятник архитектуры - Казармы военно-сиротского отделения.

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В ответ на запрос ГАСИ предоставила народному депутату не все документы, мотивируя это большим объемом запрашиваемых документов и отсутствием технической возможности для их копий.

"Предлагаем направить представителя для ознакомления с имеющимися востребованными документами в помещении Департамента ГАСИ в г. Киеве", - говорится в ответе на запрос.

На сайте ОПЗЖ отмечается, что при ознакомлении же с документами на месте была найдена справка по указанному строительству, где говорится о допущенных на нем нарушения.

"Не выполнено предусмотренное обустройство второго и мансардного этажей размещением санитарно-бытовых помещений и помещений для приема пищи; не выполнен монтаж противопожарного оборудования на втором и мансардном этажах; акты на закрытие скрытых работ не соответствуют обязательному приложению В ДБН А.3.1-5-2016", - говорится в справке.

"Таким образом из имеющихся документов следует, что ГАСИ выдала сертификат и приняла решение о вводе объекта в эксплуатацию, несмотря на существенные нарушения, в том числе - повышенные риски пожарной безопасности. ОПЗЖ требует дать ответ: кто допустил такую служебную халатность или совершил откровенное коррупционное действие?!", - подытоживается на сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

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Автор: УНИАН