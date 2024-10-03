Гетманцев отметил, что отсутствие НДС для посылок на сумму до 150 евро вносит "перекосы в налогообложении".

В Украине могут отменить норму о неуплате НДС (налог на добавленную стоимость) для посылок из-за рубежа, стоимость которых составляет менее 150 евро.

Об этом на форуме "Бизнес и война" сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Депутаты уже готовят соответствующий законопроект.

"Общаясь с бизнесом, я не слышал другого подхода – льготу в виде 150 евро надо убрать. Мы заканчиваем подготовку соответствующего законопроекта, внесем его, медлить не будем. Несмотря на то, что определенная прослойка нашего населения будет недовольна", – заявил политик.

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Он отметил, что отсутствие НДС для посылок на сумму до 150 евро вносит "перекосы в налогообложении". По его словам, украинский производитель должен платить НДС, тогда как те, кто делает такие же товары условно в Китае, НДС не платит.

"С точки зрения государственной налоговой политики это абсолютный нонсенс, бессмыслица. Мы притесняем людей, которые здесь создают добавленную стоимость, платят налоги, в пользу людей, которых мы даже не знаем", – подчеркнул Гетманцев.

Гетманцев считает, что государство "очень опоздало" с таким решением. Ранее в Раде уже звучала идея о повышении ставки НДС одновременно с увеличением военного сбора, однако, как отметил политик, ее почему-то отвергли.

"Когда государство приходит к людям и говорит: мне не хватает на армию вот столько, пожалуйста, давайте каждый из нас скинется на эту святую цель, и нужно быстро, для этого есть только два ответа на сегодня – это военный сбор и НДС", – сказал он.

При этом введение налога на роскошь Гетманцев считает малоэффективным.

Налоги в Украине: другие новости

В Украине планируют повысить налоги – в частности, военный сбор. Однако, по мнению народного депутата Ярослава Железняка, такое повышение ляжет на плечи тех, кто работает официально.

Нардеп считает, что повышение военного сбора нужно сбалансировать повышением НДС. Он предлагает оставить ставку военного сбора на уровне 1,5-3%, а НДС повысить на 1-2%.

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