Сергей Марченко отметил, что большинство интернет-продавцов работают как ФОПы, имея миллионные обороты.

Министр финансов Сергей Марченко объяснил решение снизить необлагаемый лимит на международные посылки со 150 до 45 евро. Он отметил, что "теневой" бизнес использует эту лазейку для своей выгоды.

По его словам, за 2023 год без обложения таможенными платежами в Украину пришло 51,5 миллиона штук международных почтовых отправлений.

"В среднем, получается, каждый украинец получил две посылки за год. Думаю, 10,2 млн пенсионеров были бы очень удивлены, узнав, сколько посылок из-за границы они "завезли", - заявил Марченко в интервью РБК-Украина.

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Он отметил, что никто не знает, сколько реально товаров находилось внутри каждой из 51,5 миллиона посылок.

"Нас беспокоит тот факт, что в Украине практически вся интернет-торговля и электронная коммерция находятся в "тени". Условно говоря, в рамках лимита 150 евро необлагаемой стоимости товара у нас завозят все", - указал министр.

При этом он уточнил, что большинство интернет-продавцов работают как ФОПы, платя в лучшем случае единый налог 5%, а их обороты могут составлять миллионы.

Посылки из-за границы станут дороже - главные новости

18 июля заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что правительство одобрило изменения в закон о бюджете-2024 относительно налогообложения почтовых посылок из-за рубежа.

До изменений от налогообложения НДС и пошлиной освобождались отправления стоимостью до 150 евро

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