Ярослав Железняк отметил, что повышение военного сбора ляжет на плечи тех, кто работает официально.

В Украине планируют повысить налоги, в частности, речь шла о военном сборе. Заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк отметил, что это вызвало больше всего дискуссий.

"Там (в законопроекте №11416-д, - УНИАН) есть вещи, которые условно малодискуссионны. Есть более дискуссионные. Наибольшая дискуссия идет по военному сбору. Я лично считаю, что такое радикальное повышение военного сбора с 1,5% на 5% – достаточно несправедливо", – заявил нардеп в интервью Обозревателю.

Он объяснил, что военный сбор - налог на зарплату, который идет сразу в бюджет. Таким образом, повышение военного сбора создает нагрузку на тех, кто работает официально и получают "белую" зарплату.

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По мнению Железняка, повышение военного сбора нужно сбалансировать повышением НДС - оставить ставку военного сбора на уровне 1,5-3%, а НДС повысить на 1-2%.

"НДС – это налог на потребление: чем больше вы потребляете, чем дороже товары вы потребляете, тем больше вы его заплатите. Поэтому мне кажется, что, во-первых, нам, как государству, его значительно легче администрировать. А с другой стороны, это точно справедливее, чем облагать налогом опять же "белые" зарплаты", – подытожил политик.

На данный момент продолжается внесение поправок в законопроект № 11416-д.

Повышение налогов в Украине - главные новости

17 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о повышении налогов (№11416-д). Документ предусматривает увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, распространение его на ФЛП, а также дополнительный налог на сверхприбыли банков.

При этом Нардеп Ярослав Железняк заявил, что налоги в Украине повысят "задним числом" с 1 октября, хотя закон будет принят во втором чтении не раньше середины октября.

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