В Украине количество вакансий в ноябре выросло на 18%.

За последний месяц осени по сравнению с октябрем в Украине на 18% выросло количество вакансий на рынке труда.

Как пишет "Обозреватель", об этом рассказала руководитель отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина. По ее словам, самой популярной специальностью в ноябре можно считать разнорабочего, а также сборщиков, грузчиков, электриков и упаковщиков.

"В октябре наиболее часто-размещаемыми вакансиями были упаковщик, комплектовщик, торговый представитель со своим автомобилем, продавец-консультант, грузчик. В ноябре ситуация несколько изменилась, и работодатели чаще всего предлагали работу разнорабочим, сборщикам, грузчикам, электрикам и упаковщикам", - поясняет эксперт.

По ее словам, больше всего соискатели проявили активность в Харькове и Одессе - на 40% и 31% больше поисковых запросов соответственно. На 28% выросло их число в Луцке.

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По всей стране в ноябре также вырос спрос на водителей, охранников и мерчендайзеров - 25%, 23% и 18% соответственно.

Ранее сообщалось, что украинцам все чаще предлагают вакансии с частичной занятостью. На это повлияло усиление карантина, из-за чего некоторые предприятия сократили объемы производства.

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Автор: Юрий Годован