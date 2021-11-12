Усиление карантина повлияло на отечественный рынок труда.

Украинцам все чаще предлагают вакансии с частичной занятостью. На это повлияло усиление карантина, из-за чего некоторые предприятия сократили объемы производства.

Как пишет "Обозреватель", об этом рассказала руководительница отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина. По ее словам, сразу в нескольких сферах экономики работодатели отправили своих работников в вынужденные отпуска. Некоторые из них в это время были вынуждены сменить сферу занятости и устроиться на другую работу, которую карантин не задел.

"У некоторых работников появилось время и одновременно потребность в дополнительном заработке на период нестабильности. Поэтому многих стала интересовать работа, которой можно было бы уделять по несколько часов в день, и которая бы позволяла без ущерба основной работе получать дополнительный доход и занятость", – рассказала специалист.

Популярные вакансии с частичной занятостью:

тайный покупатель – 100-500 грн/день;

мерчендайзер - 200-600 грн/день

уборщица в офис - 300-600 грн/день;

промоутер - 300-500 грн/день;

официант - 300-1000 грн/день;

оператор call-центра - 3500-7500 грн/месяц;

охранник - 4000-8000 грн/месяц.

Как сообщал УНИАН, в Украине на рынке труда становится популярной специальность кладовщика, на которую на сайтах поиска работы наблюдается настоящий бум. Только за неделю появилось около полутысячи новых предложений для кладовщиков.

Автор: Юрий Годован