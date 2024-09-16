Работодатель сможет забронировать не более 30-50% работников.

За экономическое бронирование работников будет платить работодатель, при этом он не сможет забронировать более 30% или 50% мужчин. Об этом в эфире "Киев24" рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак.

"У нас в комитете по вопросам экономического развития было разработано несколько концепций, в рамках которых, собственно, и предполагался запуск общественной большой дискуссии о возможности введения экономического бронирования. Поэтому суммы, которые там предусмотрены, это от 20-30 тысяч гривен и гибридный формат, о котором все общество уже и так дискутирует", - сказал он.

По словам Кицака, саму сумму бронирования будет платить работодатель.

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"И не за всех мужчин забронированных, а там идет ограничение от 30% до 50% в зависимости от того, как уже будет окончательное решение принято. Напомню, что его на данный момент нет", - сказал депутат.

Он добавил, что ожидается финализированное решение от Кабмина, который своими постановлениями должен отрегулировать или расширить перечень людей, которые допускаются к такому бронированию.

Экономическое бронирование в Украине - последние новости

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что экономическое бронирование от мобилизации в Украине могут ввести до конца текущего года. Это решение может принести в бюджет за месяц около 8 миллиардов гривен.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что систему экономического бронирования изменят, однако это будет сделано с учетом "красных линий", которые не позволят просто "откупиться" от мобилизации. При этом большое внимание уделяется вопросам справедливости - именно поэтому к разработке механизмов бронирования привлекают военных.

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