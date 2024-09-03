Нардеп отметил, что "это сложное социально-политическое решение".

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что экономическое бронирование от мобилизации в Украине могут ввести до конца текущего года. Данное решение может принести в бюджет за месяц около 8 миллиардов гривен.

В интервью РБК-Украина он отметил, что "это сложное социально-политическое решение".

"Такой подход разграничивает людей во время войны. Кроме того, есть вопросы восприятия этого решения военными, что очень важно в контексте демобилизации, которую мы не можем физически провести. Это очень социально чувствительный вопрос", - объяснил Гетманцев.

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По его словам, в Минфине подсчитали, что ежемесячные поступления в бюджет от экономического бронирования могут составлять около 8 млрд гривен с учетом того, что большинство военнообязанных будут получать по 35 тысяч гривен.

"Я считаю, что критерий для бронирования в виде размера "белой" зарплаты должен быть. Для любого варианта бронирования - то ли по всей экономике, то ли по отдельным отраслям, как это сейчас делается. Это будет способствовать детенизации и выводу зарплат из "тени". И в этом контексте – это правильное решение", - считает нардеп.

В то же время он указал, что сумма от экономического бронирования, на которую можно рассчитывать бюджет, не является определенным.

Бронирование от мобилизации в Украине - последние новости

В августе стало известно, что в Верховной Раде разработали три концепции экономического бронирования от мобилизации. Варианты, которые были предложены законодателями, предусматривают: уплату специального сбора за бронирование работников; бронирование на основании заработной платы; смешанную модель бронирования.

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