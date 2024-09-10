Денис Шмыгаль отметил, что большое внимание в вопросе бронирования уделяют справедливости.

Систему бронирования изменят, однако это будет сделано с учетом "красных линий", которые не позволят просто "откупиться" от мобилизации. Об этом во время своей пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Не может быть, что кто-то откупился от защиты родины. Это ключевой принцип, это "красная линия", - заявил премьер Украины.

По его словам, есть потребность в прозрачных и понятных правилах бронирования. Они должны четко ответить на вопрос, какой вклад забронированный работник делает в поддержку государства.

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При этом большое внимание уделяют вопросам справедливости - именно поэтому к разработке механизмов бронирования привлекают военных.

Предполагается, что новые правила бронирования позволят создать дополнительные рабочие места, повысить зарплаты, и решить (по крайней мере, частично) вопрос возвращения людей в Украину.

Экономическое бронирование - последние новости

Напомним, недавно в финансовом комитете Верховной Рады сообщили, что введение экономического бронирования от мобилизации можно ожидать до конца 2024 года. По подсчетам экспертов, благодаря этому бюджет за месяц будет получать около 8 млрд гривен.

А в августе стало известно, что Верховная Рада разработала три концепции экономического бронирования. Одна из них - это уплата специального сбора за бронирование работника.

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