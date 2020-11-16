Ещё 42 госпредприятия будет реорганизовано.

Министерства обороны Украины до 2022 года планирует реорганизовать 42 своих государственных предприятия, ещё пять - передать на приватизацию в Фонд государственного имущества, а 44 - ликвидировать.

Читайте такжеСекретарь СНБО заявил, что в Украине провален гособоронзаказ

Как сообщает пресс-служба министерства, это предусмотрено стратегией реформирования объектов госсобственности из сферы управления оборонного ведомства.

"Предприятия, которые планируются к реорганизации, важны для оборонного ведомства, так как способны экономно, качественно и эффективно работать на нужды Вооруженных Сил. В секторе задействованы тысячи высококвалифицированных узкопрофильных специалистов. Задача руководства Минобороны - вовремя загружать госпредприятия заказами в интересах Вооруженных Сил и обеспечивать их надлежащее финансирование, чтобы идти в ногу со временем в вопросах технического оснащения, повышения квалификации работников и программных решений.

Те же госпредприятия, деятельность которых непосредственно не связана с предстоящими потребностями сектора обороны, запланированы к передаче на приватизацию в Фонд госимущества", - сказано в сообщении.

Ещё 15 предприятий Минобороны сейчас находятся на временно оккупированной территории в Крыму.

Планируется, что к 2022 году в сфере управления Минобороны останется 42 госпредприятия, из которых 40 - в функциональном управлении Главного управления имущества и ресурсов, а два - Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины предложит увеличить показатель плановых поступлений от приватизации в 2021 году вдвое – до 12 млрд грн.

Больше новостей по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц