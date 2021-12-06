Также возросла доля европейских стран в объеме продаж - до 38% против 27% в 2020 году.

Группа "Метинвест" уверенно наращивает объем продаж своей продукции в Европу, за три квартала 2021 года они возросли в 2,5 раза (до 5 213 млн долл.) против аналогичного периода в 2020-м.

Читайте такжеМетинвест и Danieli будут развивать технологии декарбонизации производства сталиОб этом свидетельствуют данные в финансовом отчете на сайте компании, сообщает UaProm.

Также возросла доля европейских стран в объеме продаж - до 38% против 27% в 2020 году. В компании уже объяснили такую динамику - она связана с ростом цен реализации металло- и железорудной продукции.

Кроме того, в "Метинвесте" отчитываются о росте объемов отгрузки окатышей, полуфабрикатов и готовой металлопродукции на 53%, 39% и 43% соответственно.

При этом доля украинского рынка за три квартала 2021-го снизилась на 2%, продажи в нашей стране достигли 26% в общем объеме выручки.

Сообщается, что выручка в cтранах Ближнего Востока и Северной Африки достигла 15% от общего объема поступлений (2 037 млн долл). Отмечается снижение продаж в Азию на 22%. Доля выручки в странах СНГ не изменилась и составила 6%, по-прежнему на уровне 5% держится регион Северной Америки.

Как говорится в отчете, за 9 месяцев 2021 года EBITDA группы выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 6 102 млн долл. Такого результата, как заявляют в "Метинвесте", удалось достичь благодаря эффективному потреблению сырья и энергоносителей, повышению производительности оборудования и улучшению эффективности продаж. Также в компании отметили положительное влияние роста объемов реализации готовой стальной продукции и окатышей

Автор: Григорий Бондарь