В частности, речь идет о производстве экологической "зеленой" стали в Украине.

Группа "Метинвест" задолго до войны разработала стратегию перехода к производству "зеленой" стали, и готова вложить в проекты $2,6 млрд, но сейчас есть вопросы по финансированию и гарантиям, которые трудно получить сейчас в Украине. Об этом рассказал коммерческий директор компании Дмитрий Николаенко.

"Мы в "Метинвесте" разработали стратегию перехода к "зеленой" стали задолго до войны при поддержке McKinsey. Она предусматривала переход доменных печей на DRI на наших сталелитейных предприятиях", - сказал он.

Сейчас в мире существуют две самые большие проблемы в трансформации "зеленой" стали. Первое - доступность "зеленой" энергии, второе - доступность источника первичного железа, произведенного экологически чистым способом, с минимально возможными выбросами углерода.

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"В обоих направлениях Украина может быть очень хорошим партнером в европейской цепочке этой трансформации: у нас есть источник железной руды, который может быть очень хорошо обогащен - до 70% и более Fe. Это вполне возможно для производства окатышей класса DRI", - говорит Николаенко.

Сейчас, по его словам, у компании есть проекты трансформации и реконструкции объектов в СевГОКе: проект по обогащению концентрата, и строительство двух машин окомкования для производства окатышей марки DRI мощностью до 12 млн тонн в год. На эти два проекта понадобятся инвестиции в $2,6 млрд, которые можно реализовать поэтапно.

Кроме того, есть проект строительства трех производств мощностью до 5,6 млн тонн DRI-ГБЗ (экологически чистых брикетов прямого восстановления железа), и это потребует еще около $2 млрд инвестиций. Клиенты на такую продукцию есть не только в Европе, но и в Украине, подчеркнул Николаенко.

"В "Метинвесте" готовы к реализации этих проектов. Но самый большой вопрос - финансирование и гарантии, которые трудно получить в нынешней ситуации в Украине. Эти проекты являются долгосрочными: на их реализацию понадобится более пяти лет, и большую часть этого времени будет занимать фаза подготовки и проектирования - более одного года", - говорит коммерческий директор компании.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова в течение 2022-2023 годов инвестировал 23 млрд грн в модернизацию металлургических комбинатов "Каметсталь" и "Запорожсталь", и в зеленую трансформацию предприятий.