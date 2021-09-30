Речь идет о закрытии проекта McCafe.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s приняла решение о закрытии в Украине одного из своих проектов.

Об этом сообщает Liga.net.

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Речь идет о закрытии проекта McCafe. За последние два года количество кофеен было сокращено в два раза.

На данный момент из 16 кофеен 9 уже закрыты, работают 5 кофеен, но и их планируют закрытью.

В McDonald’s отказ от формата кафе объяснили тем, что премиальный кофе из McCafe теперь доступен во всех заведениях сети.

Новые бургеры:

В 2020 году McDonald's заявил о том, что изменит процесс приготовления бургеров.

Размер булочки планировали изменить, чтобы он соотносился с мясной котлетой. Котлеты планировали жарить на гриле небольшими партиями, а лук к ним добавлять сразу на этапе обжарки. Сыр Чеддер по новой технологии планировали класть в бургер при определенной температуре, чтобы ломтик "идеально расплавился на горячей котлете". Также в "Биг Маке" планировали увеличить количество соуса.

Автор: Елена Коваленко