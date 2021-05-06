В марте-апреле 2021 года количество предложений по удаленной работе выросло на 37% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Рынок труда лучше перенес второй локдаун, введенный в марте-апреле, поскольку количество вакансий выросло на 28%, по сравнению с ограничительными мерами год назад.

Об этом сообщает сервис по поиску работы Jooblе.

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Отмечается, что готовность рынка и граждан к локдаунам в прошлом году и в этом отличаются.

Сайт по поиску работы Jooble сравнил эти два локдауна, чтобы выявить, насколько изменился и адаптировался украинский рынок труда к ограничениям, которые его коснулись.

Первое, что обнаружили аналитики Jooble, это то, что в 2021 году общее количество вакансий работодателей на 28% превысило показатели локдауна в прошлом году.

В топе индустрий с наибольшим количеством предложений по работе в оба периода исследования были оптовая и розничная торговля, производство, транспорт и логистика, строительство и архитектура, IT-сектор.

Пресс-служба сообщила, что во время локдауна в 2020 году работодатели чаще всего искали менеджеров по продажам, курьеров, охранников, продавцов-консультантов (преимущественно на рынки) и торговых представителей.

Спрос работодателей на таких специалистов наблюдается и в этом году, но приоритет немного изменился — сейчас они, в первую очередь, нуждаются в продавцах-консультантах, затем в грузчиках, менеджерах по продажам, охранниках и водителях такси.

Что же касается спроса людей на работу, то в этом году он вырос всего на 3% в сравнении с прошлогодним локдауном. В 2020 люди активно откликались на предложения по работе курьером, оператором колл-центра (удаленно), водителем такси, копирайтером и продавцом-кассиром. В 2021 году среди вакансий, которые больше всего интересуют соискателей, — промоутер, курьер, консультант-менеджер и администратор-менеджер в интернет-магазины и оператор-консультант.

Согласно сообщению, с введением карантинных ограничительных мер большей популярности набрала удаленная работа.

"В марте-апреле 2021 года количество предложений по удаленной работе выросло на 37% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас чаще всего работодатели ищут удаленных бухгалтеров, копирайтеров, операторов колл-центров, менеджеров по продажам, операторов ПК. Среди наиболее востребованных удаленных специалистов в прошлом году были веб-дизайнер, менеджер онлайн-магазина, переводчик с английского языка, оператор колл-центра и бухгалтер", - отметила пресс-служба.

При этом, спрос соискателей на удаленную работу в 2021 году на 17% меньше, чем в 2020 году. Как в прошлом году, так и сейчас поисковые запросы связаны с услугами по переводу, администрирования онлайн-магазинов, удаленной бухгалтерии и т.д.

Также в связи с локдаунами и карантином аналитики Jooble отмечают рост спроса на вакансии с частичной занятостью — это касается разных подработок, вакансий на неполный день или полставки. И спрос и предложение в 2021 году превышают показатели 2020 года на 31% и 23% соответственно.

"Спрос среди соискателей и предложение работодателей по работе с частичной занятостью не отличаются существенно — люди ищут, а работодатели предлагают работу, связанную с продажами, переводами с иностранных языков, физическим трудом и т.д", - сказано в сообщении.

Jooble

Jooble – один из крупнейших сервисов по поиску работы, который входит в пятерку самых посещаемых в мире сайтов по трудоустройству по данным Similar Web.

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Автор: Анна Бредихина