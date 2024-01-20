Рост стоимости кредитов ограничил покупательную способность на фоне многолетнего роста цен.

В 2023 году продажи жилья в США упали до почти 30-летнего минимума. Многим американцам приобретение собственности на жилье стало недоступным. К этому привело резкое повышение ипотечных ставок, рост цен и стабильно низкое предложение на рынке, пишет Associated Press.

Отмечается, что по итогам прошлого года продажи имеющегося жилья в США составили 4,09 миллиона, что на 18,7% меньше, чем в 2022 году. Это худший год для продаж жилья с 1995-го и самый большой годовой спад с 2007 года.

Так, средняя национальная цена на жилье за весь прошлый год выросла чуть менее чем на 1%, до рекордно высоких $389 800. Средняя ставка по 30-летней ипотеке в конце октября выросла до 7,79% – самого высокого уровня с конца 2000 года.

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В декабре цены на жилье росли шестой месяц подряд. Средняя цена продажи жилья в стране выросла на 4,4% по сравнению с предыдущим годом до $382 600.

"Резкий рост стоимости кредитов на покупку жилья ограничил покупательную способность охотников за жильем на фоне многолетнего роста цен. Дефицит жилья на продажу также удерживал многих потенциальных покупателей и продавцов жилья на обочине", – говорится в статье.

Одновременно указывается, что снижение ипотечных ставок с конца прошлого года и прогнозы по дальнейшему снижению ставок в этом году вселяют надежду на то, что продажи жилья начнут восстанавливаться.

Журналисты со ссылкой данные Национальной ассоциации риелторов отмечают, что на конец декабря 2023-го на рынке был всего 1 миллион домов. Хотя это на 4,2% больше, чем годом ранее, количество доступного жилья остается значительно ниже среднемесячного исторического показателя, составляющего около 2,25 миллиона.

Покупатели жилья продолжают сталкиваться с конкуренцией на рынке из-за дефицита выставленных на продажу объектов.

Цены на жилье в Украине

В январе против декабря среди крупнейших городов Украины в Киеве заметнее всего выросла стоимость аренды жилья, в частности, больше всего подорожали двухкомнатные квартиры.

В Украине продолжает работу программа льготной ипотеки "єОселя", которая с 1 августа была расширена на широкий круг украинцев, не имеющих собственного жилья или оно имеет недостаточную площадь. Однако переплата за жилье составит 700 тысяч гривен.

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