Процентная ставка по ипотеке по программе "єОселя" действительно значительно ниже, однако и при таких льготных условиях переплата по кредиту будет существенной.

В Украине продолжает работу программа льготной ипотеки "єОселя", которая с 1 августа была расширена на широкий круг украинцев, не имеющих собственного жилья или, если оно имеет недостаточную площадь.

В Минэкономики отмечают, что с начала действия программы уже было выдано 2497 кредитов на почти 3,5 миллиарда гривень, а, в целом, более 62 тысяч украинцев оставили заявки на оформление ипотеки.

"На этой неделе нам удалось существенно увеличить финансирование программы, поэтому до конца года сможем выдать 10 тысяч кредитов на жилье", - сказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Видео дня

Как рассказала УНИАН первый заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева, 10 тысяч ипотек до конца года - это достаточно амбициозные планы, которые способны не только удовлетворить потребность части граждан в собственном жилье, но и существенно оживить развитие банковских ипотечных программ. Тем более, при условии дальнейшего снижения учетной ставки НБУ до 18% (до конца года это вполне возможно) проценты по ипотечным программам сократятся, в среднем, на 3-5%.

"На мой взгляд, эффективная "єОселя" даст толчок для активизации ипотеки в стране, а потенциальный заемщик получит альтернативу для приобретения жилья в кредит. Конечно, главный вопрос успешной реализации "єОсели" после ее расширения - это достаточное финансирование и его непрерывность", - сказала Дмитриева в комментарии УНИАН.

Статистика банков

В Национальном банке подсчитали, что банки Украины в июне 2023 года выдали 527 ипотечных кредитов на общую сумму 754,1 млн грн. Такие результаты ежемесячного опроса банков по предоставленным населению ипотечным кредитам свидетельствуют о росте объема и количества ипотечных кредитов по сравнению с маем более чем вдвое, прежде всего - благодаря активизации льготного кредитования в рамках программы "єОселя".

Отмечается, что средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составляла в июне 7,9%, тогда как в мае была немного выше – 8,1%.

"В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июне выдано в городе Киеве и Киевской области – 223 договора на общую сумму 377,9 млн грн (50,1% от общего объема), Львовской (25 договоров на 41,8 млн грн), Ровенской (30 на 41,6 млн грн) и Винницкой (26 на 37,5 млн грн) областях", - сообщили в НБУ.

По словам первого заместителя председателя правления "Глобус Банка" Дмитриевой, ожидается, что наибольший спрос на приобретение жилья по программе "єОселя" будет на жилье площадью от 40 до 70 квадратных метров, независимо от его состояния (то есть в сданных объектах и ЖК на стадии строительства).

Она рассказала, что сейчас банки ежемесячно получают около 4 тыс. заявок, то есть гипотетически 10 тыс. ипотек можно выдать в течение 2,5 месяцев. Наибольшее количество заявок банки получают от клиентов в г. Киев (более 21%), на втором месте - Киевская обл. (около 13%). Среди регионов наибольшее количество заявок банки получают от клиентов Одесской обл. (8%) и Львовской обл. (почти 7%).

Средний размер первого взноса составляет 25-30% от стоимости запланированного в приобретение жилья.

Сколько будет стоить жилье в ипотеку

Процентная ставка по ипотеке по программе "єОселя" действительно значительно ниже, чем процентные ставки банков с их собственными программами. Однако и при таких льготных условиях переплата по кредиту будет существенной.

Полную стоимость ипотеки со всеми обязательными платежами можно просчитать на большинстве сайтов банков-партнеров программы. Для наглядности мы просчитали на сайте "ПриватБанка" стоимость ипотечного кредита на квартиру стоимостью 1,5 млн гривень.

Минимальный первый взнос при такой стоимости жилья составляет 375 тыс. гривень. В целом минимальная сумма кредита по этой программе в банке составляет 100 тыс. гривень, максимальная - 4 млн гривень. Срок погашения - от 2 до 20 лет.

Стартовые условия:

стоимость жилья - 1,5 млн гривень;

ипотечная ставка – 7% (для некоторых категорий украинцев доступна ставка 3%);

срок погашения - 20 лет;

первый взнос - 400 тыс. гривень (от 20% стоимости недвижимости).

Итак, согласно расчетам банковского калькулятора, с уплатой авансового взноса в 400 тыс. гривень платеж по кредиту в течение 20 лет будет составлять 8 593 грн в месяц. При ставке по кредиту в 7% реальная процентная ставка составит 9,57% годовых (реальная ставка включает общие расходы по кредиту, выраженные в процентах годовых от общего размера выданного кредита).

Другая статья - общие расходы, которые обязательно оплачиваются при заключении ипотечного соглашения. В частности, к таким расходам относятся страхование жизни и недвижимости, которые уплачиваются ежегодно в течение всего периода выплаты ипотеки. В данном случае за страхование недвижимости придется платить 7 500 грн в год, за страхование жизни – 5 500 грн в год.

Кроме этого, придется оплатить еще разовую комиссию в размере 5 500 грн, заплатить в Пенсионный фонд 15 000 грн и оплатить услуги нотариуса и оценщика (12 000 грн и 3 500 грн соответственно).

Таким образом, со всеми платежами и процентами по кредиту, общая стоимость ипотеки за 20 лет составит на 700 тыс. грн больше стоимости жилья – 2,2 млн гривень (и это при условиях льготной ставки по государственной программе).

Однако по состоянию на сегодняшний день это все равно самый выгодный вариант для украинцев приобрести собственное жилье.

Причины отказа в предоставлении кредита

Конечно, банки удовлетворяют не все заявки на льготную ипотеку.

Как рассказала УНИАН Елена Дмитриева, отказы потенциальным заемщикам происходят по четко определенным критериям, из которых самыми главными являются: наличие у заемщика недвижимого имущества площадью больше нормативного значения и недостаточный уровень официального дохода клиента для обслуживания желаемой суммы кредита.

"Ведь государственная программа, которая фактически финансируется средствами налогоплательщиков, предусматривает, что в ней могут принять участие только те категории клиентов, которые получают официальные доходы и, соответственно, платят все налоги. Можно сказать, что таким образом государство опосредованно стимулирует граждан к официальному трудоустройству", - отметила эксперт.

Программа "єОселя" - что известно

Государственная программа доступной ипотеки "єОселя" начала свою работу 1 октября 2022 года. На первом этапе она была доступна для определенных категорий граждан: военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, педагогических работников и ученых, медиков, учителей. Для этих категорий ставка ипотечного кредита составляет 3% годовых.

С 1 августа 2023 года программа была расширена на широкий круг украинцев: ветеранов войны и члены их семей; участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, семей погибших (умерших) ветеранов войны; внутренне перемещенных лиц; других граждан Украины, которые не имеют собственной жилой недвижимости или в собственности которых меньше, чем 52,5 кв. метра для семьи из одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр - на каждого следующего члена семьи. Для этих категорий граждан льготная ставка по ипотечному кредиту составляет 7% годовых.

Вас также могут заинтересовать новости: