В частности, в столице жилье легче всего снимать менеджерам по продажам.

Сейчас в Украине самое низкое соотношение аренды и зарплаты в Херсоне, а самое высокое – во Львове. Как говорится в исследовании сайта поиска работы Work.ua совместно с порталом поиска недвижимости DIM.RIA, в Херсоне на аренду однокомнатной квартиры приходится 21% средней зарплаты. Чуть больше обойдется проживание в Харькове (34%) и Николаеве (35%). Замыкают пятерку доступных городов Сумы и Черновцы (39%).

В то же время наибольшую долю зарплаты за однокомнатную крышу над головой придется выложить в Днепре (71% от средней зарплаты), Виннице (73%), Полтаве (77%), Киеве (78%) и Львове (80%).

В частности, в столице жилье легче всего снимать менеджерам по продажам - эти специалисты зарабатывают в среднем 30 тысяч грн, поэтому на аренду тратят 52% дохода. Труднее же приходится комплектовщикам и грузчикам — при средней зарплате в 16 тысяч 500 грн, они в среднем тратили бы на однокомнатное жилье 94% заработанных средств.

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Зато самым доступным для представителей востребованных профессий является прифронтовой Харьков - здесь аренда однокомнатного жилья обходится в среднем в 5 тысяч 783 грн. В этом городе наиболее обременены арендой кассиры — 43% их зарплаты хватит на однокомнатное жилье.

"В Днепре, как и в Киеве, аренда жилья наиболее доступна менеджерам по продажам: из средней зарплаты в 23 тысячи грн однокомнатная квартира "съедает" в среднем 55%. Труднее же приходится барменам и баристам (за аренду квартиры надо отдать 94% зарплаты), кассирам и офис-менеджерам (85%)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Одесса оказалась дружественной к водителям - из их средней зарплаты в 25 тысяч грн на аренду придется потратить 31% дохода. Более 50% от зарплаты в Одессе на аренду жилья тратят только бармены и баристы (52%).

Эксперты подытожили, что менее 30% дохода на аренду жилья тратят только жители Херсона, если исходить из средних заработных плат. Аренда жилья не обременяет, например, рекрутеров и маркетологов в Харькове — им приходится тратить 29% зарплаты. Вполне по карману жизнь в крупных городах и для представителей IT-профессий.

"Труднее же арендовать квартиру в Киеве и Львове. Причем в абсолютных цифрах лидирует столица - в среднем аренда однокомнатного жилья здесь стоит 15 тысяч 517 грн против 14 тысяч 791 грн во Львове. Однако именно в городе Льва аренда "съест" наибольшую долю зарплаты", - говорится в исследовании.

Аренда жилья в Украине

Согласно расчетам ЛУН, во второй половине октября средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в Киеве составила 12,5 тысяч гривен, тогда как еще год назад она составляла 10 тысяч гривень. Двухкомнатную можно арендовать за 18 тысяч гривень (в прошлом году было на тысячу дешевле), трехкомнатную – за 28,6 тысяч гривень (в прошлом году было 25,1 тыс. грн).

Зато во Львове во второй половине октября можно было винять однокомнатную квартиру, в среднем, за 16 тысяч гривень, двухкомнатную – за 18, трехкомнатную – за 21,1 тысячу гривень. Эти цены за год почти не изменились, что связано с относительно небольшим квартирным фондом, который был занят еще весной 2022 года.

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