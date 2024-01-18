В столице цены на съем "однушки" сейчас составляют в среднем 13 тысяч гривен.

В январе против декабря среди крупнейших городов Украины в Киеве заметнее всего выросла стоимость аренды жилья, в частности, больше всего подорожали двухкомнатные квартиры. Об этом свидетельствуют данные статистики от приложения поиска аренды квартир Bird.

В столице цены на съем "однушки" сейчас составляют в среднем 13 тысяч гривен, что на полтора процента больше, чем в декабре. Зато "двушка" подорожала на 10,5%, ее можно арендовать примерно за 18 тысяч гривен. Трехкомнатная квартира сдается в среднем за 30 тысяч гривен (на 4,5% выше, чем в декабре).

Отмечается, что неработающее метро в Голосеевском районе столицы не повлияло на стоимость аренды квартир в той части города.

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По словам риелторов, рынок аренды в Киеве действительно работает стабильно последний год без влияния обстрелов, снегопадов, заморозков. Если проверять статистику средней стоимости квартиры на рынке и объективно подбирать цену перед сдачей собственной квартиры – спрос позволяет сдать ее в течение недели.

В то же время во Львове однокомнатные квартиры все еще остаются дороже, чем в Киеве. Медиана их стоимости составляет 15 600 гривен, что на 4,6% дороже по сравнению с декабрьским показателем. Зато двухкомнатную можно арендовать за 16 тысяч, трехкомнатную – за 17 (дороже на 2,9% и 1% соответственно).

В Днепре аренда "двушки" и "трешки" выросла на 6,7% и 3% соответственно и стоит так же, как и во Львове. Однако однокомнатная дешевле – 10 500 гривен, что на 5% больше, чем в декабре.

Зато в Одессе медиана стоимости аренды жилья с одной комнатой уменьшилась на 5% и составляет 7 400 гривен. Цены на двух- и трехкомнатные квартиры по сравнению с декабрем остались без изменений –9 и 12 тысяч соответственно.

Не претерпела изменений аренда жилья и в Харькове. В этом городе снять "однушку" можно за 4 тысячи гривен. Двух- и трехкомнатные квартиры стоят 6 и 8 тысяч.

Эксперты отмечают, что стоимость аренды в первую очередь зависит от спроса, удаленности от зоны боевых действий, частоты обстрелов города и экономической стабильности, внутренней миграции населения, наличия достаточного количества рабочих мест и тому подобное.

Стоимость съема жилья в Украине

В конце осени в Украине самое низкое соотношение арендной платы и заработной платы было в Херсоне, а самое высокое – во Львове.

В Херсоне на аренду однокомнатной квартиры приходилось 21% средней зарплаты. Чуть больше обходилось проживание в Харькове (34%) и Николаеве (35%). Замыкали пятерку доступных городов Сумы и Черновцы (39%).

В то же время наибольшую долю зарплаты за однокомнатную крышу над головой приходилось выложить в Днепре (71% от средней зарплаты), Виннице (73%), Полтаве (77%), Киеве (78%) и Львове (80%).

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