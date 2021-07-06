30 июня 2021 года Украина подписала с Китаем межправительственное соглашение о расширении сотрудничества в области строительства инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
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Как отмечают в ведомстве, соглашение было подписано министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым и министром коммерции Китая Ван Веньтао.
Примечательно, чтоновость о подписании соглашения появилась на сайте Мининфраструктуры только 6 июля, хотя само соглашение было подписано 30 июня.
Китайские СМИ сообщили о подписании документа раньше, чем это сделала украинская сторона.
Китайская сторона сообщает о том, что соглашение было подписано после того, как украинские дипломаты отозвали свою подпись под документом ООН, направленным на изучение ситуации с правами человека в Синьцзяне.
Как сообщил экс-замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, соглашение разрабатывалось в течение трех лет.
Что за соглашение было подписано
- Согласно подписанному соглашению Украина и Китай поощряют компании и финансовые учреждения обеих стран к активному сотрудничеству в области строительства инфраструктурных объектов;
- устанавливаются более тесные экономические связи между двумя странами;
- оказывается необходимая помощь и сопровождение в реализации совместных проектов;
- предусматривается привлечение средств на льготных условиях от правительства Китайской Народной Республики, необходимых для реализации инфраструктурных проектов.
- Перечень потенциальных проектов, которые будут поддержаны средствами КНР, еще подлежит утверждению.
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