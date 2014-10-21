Россия планирует подписать с Китаем соглашение о кибербезопасности

В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пекин (для участия в саммите АТЭС) 10 ноября может быть подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере международной информационной безопасности. Об этом рассказал источник, близкий к Кремлю, и подтвердили два федеральных чиновника, передает КоммерсантЪ.

Процесс выработки документа курирует помощник Путина Игорь Щеголев. Текст соглашения еще не готов, также еще не решено, кто именно будет его подписывать с российской стороны.

Читайте такжеРоссия хочет построить газопровод не только в Китай, но и в Японию

Ожидается также, что Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин выступят с первым совместным заявлением по кибербезопасности. По словам источников, российско-китайский договор будет "куда более масштабным", чем прошлогодние соглашения между РФ и США.

В ходе визита Путина в Пекин будет подписано еще несколько важных соглашений, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества.