Украина опустилась на 15-е место в рейтинге производителей стали, сократив производство на 31%

В прошлом месяце наша страна была 12-й в рейтинге.

Украинские металлурги в апреле 2020 года по сравнению с апрелем прошлого года снизили производство стали на 30,9% – до 1,339 млн тонн, опустившись при этом с 12-го на 15-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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Отмечается, что по итогам апреля лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 85,033 млн тонн (с падением на 0,2% к апрелю 2019 года).

Далее следуют Япония (6,6 млн т, -23,5%), Южная Корея (5,5 млн т, -8,4%), США (4,968 млн т, -32,5%), Россия (4,7 млн т, -19,4%), Индия (3,1 млн т, -65,2%), Германия (3 млн т, -10,7%), Турция (2,245 млн т, -26,3%), Вьетнам (1,946 млн т, -4,2%), Бразилия (1,811 млн т, -39%), Иран (1,79 млн т, -17,8%), Тайвань (1,65 млн т, -16,3%), Мексика (1,45 млн т, -12,1%), Италия (1,35 млн т, -30,7%),

В целом в апреле 2020 года по сравнению с апрелем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, сократили производство стали на 13% - до 137,098 млн тонн.

По итогам первых четырех месяцев текущего года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 10,6% - до 6,657 млн тонн.

Всего в январе-апреле 2020 года 64 страны на 4,1% сократили производство стали, до 580,994 млн тонн относительно января-апреля 2019 года.

Как сообщал УНИАН, украинские металлурги по итогам 2019 года сократили производство стали на 1,2% по сравнению с 2018 годом - до 20,8 млн тонн, сохранив 13-е место в списке мировых производителей этой продукции. В марте 2020 года отечественные металлурги по сравнению с мартом прошлого года снизили производство стали на 10,3% - до 1,765 млн тонн, поднявшись при этом с 13-го на 12-е место в списке мировых производителей этой продукции

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках.

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