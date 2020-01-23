Украина сократила производство стали: цифры за год
12:07, 23 января 2020Разное
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Производство стали в Украине в 2019 году снизилось на 1,2% - до 20,9 млн тонн.
Иллюстрация REUTERS
Производство стали в Украине в 2019 году сократилось на 1,2% по сравнению с 2018 годом - до 20,85 млн тонн, сообщается на сайте объединения металлургических заводов «Укрметаллургпром».
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По данным объединения, при этом производство металлопроката за указанный период сократилось на 0,9% - до 18,2 млн тонн, выплавка чугуна снизилась на 2,4% – до 20,06 млн тонн.
Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Украине производство стали уменьшилось на 2% - до 21 млн тонн. Производство общего металлопроката выросло на 1% - до 18,45 млн тонн, выплавка чугуна увеличилась на 2% – до 20,53 млн тонн.
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