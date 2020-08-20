Названы страны с худшими перспективами выхода из кризиса

По прогнозам Международного валютного фонда , экономика трех стран в текущем году сократится по крайней мере на 7%.

При восстановлении экономики после пандемии коронавируса Бразилия, Индия и ЮАР столкнутся с самыми большими проблемами.

Об этом сообщает CNBC.

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Как пишет издание, на эти государства приходится до 10% мирового ВВП, там живет пятая часть населения планеты. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), экономика трех стран в текущем году сократится по крайней мере на 7%.

Кому будет сложнее всех

По мнению аналитиков Verisk Maplecroft, Бразилия, Индия и ЮАР подвержены более высокому риску коррупции и потенциальных гражданских беспорядков, чем многие из их коллег по G-20.

Группа риска

При этом Россия, Мексика и Индонезия, по мнению аналитиков, относятся к категории «экстремального риска» или близки к ней.

Падение ВВП

Не лучшим образом обстановка складывается и в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. По прогнозам банка Goldman Sachs, в некоторых регионах может произойти рекордное сокращение ВВП со времен Второй мировой войны. В числе наиболее пострадавших могут оказаться Мексика, Перу, Чили и Колумбия.

Общее падение экономики

Бюджетное управления Конгресса США прогнозировало, что для восстановления после вызванного пандемией кризиса американской экономике потребуется около 10 лет.

В апреле 2020 года в Morgan Stanley прогнозировали, что в 2020 году экономика США сократится на 5,5% и это будет самым резким обвалом с 1946 года. Ожидалось, что безработица в США во втором квартале достигнет пика 15,7%. Хотя ранее экономисты банка ожидали, что показатель не превысит 12,8%. Кумулятивная потеря рабочих мест достигнет 21 миллиона.

Прогнозы, опубликованные Бюджетной службой Конгресса, говорили о том, что ВВП США сократится на более чем 7% во втором квартале на фоне усиления пандемии коронавирус.

31 июля 2020 года ВВП США обвалился почти на 33% в пересчете на годовые темпы. Это самое глубокое падение с 1947 года.

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Автор: Елена Коваленко