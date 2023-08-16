С начала полномасштабной войны разница между теми, кто выехал и въехал в Украину, составила 2,7 млн человек.

После всплеска выездов за границу в начале полномасштабной войны, разница между количеством уехавших и вернувшихся людей составляет лишь 2,4 млн граждан.

Как сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот", за 6 месяцев текущего года из Украины выехало 8,2 млн граждан, а въехало — 7,97 млн. Такая разница — 230 тыс. человек - почти в 11 раз меньше показателя первого полугодия прошлого года: тогда Украину оставили на 2,62 млн человек больше, чем заехали. Во втором полугодии 2022 года люди все же активнее возвращались в Украину — тогда прибыло на 149 тыс. граждан больше, чем уехало.

"С начала полномасштабной войны разница между теми, кто выехал и въехал в Украину, составила 2,7 млн человек. Большая часть из них — 2,4 млн — являются гражданами Украины, остальные - иностранцы. Интересно, что в марте и апреле текущего года количество украинцев, вернувшихся на родину, превышало количество выезжавших. Но уже с мая 2023 года ситуация изменилась в противоположную сторону — как раз в период начала летних отпусков", - говорится в сообщении.

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Несмотря на все еще преобладающее количество выезжающих, в первом полугодии этого года доля граждан, которые покинули Украину и не вернулись, составила 3%. Для сравнения, в течение первого полугодия 2022 года эта доля равнялась 27,5%, а в течение всего прошлого года — 13,6%.

А вот иностранцев за шесть месяцев в этом году наоборот въехало больше, чем выехало — на 12,2 тыс. человек. Такая тенденция наблюдается ежемесячно с февраля 2023 года.

Всего за полтора года, с января 2022 по июнь 2023 года, государственные границы Украины пересекли 50 млн раз. Из них покинули Украину 26,36 млн человек, а въехали — 23,66 млн человек.

"Стоит отметить, что данные, которые "Опендатабот" получил от Госпогранслужбы о лицах, которые официально пересекли границу Украины, значительно отличаются от показателей ООН. Так, в ООН говорят о 6,24 млн украинских беженцев", - отметили в компании.

Война в Украине и беженцы

По данным ООН, около 6,2 млн украинцев, выехавших из страны в начале полномасштабной войны, до сих пор остаются за границей. Каждые 100 тысяч из них снижают ВВП Украины на 0,5%. Если учесть, что ВВП Украины довоенного 2021 года составил почти $200 миллиардов, получается, что, по данным американских журналистов, отъезд каждых 100 украинцев за границу снижает цифру годового ВВП Украины примерно на 1 миллиард долларов.

По состоянию на 30 июня статус временной защиты в странах ЕС имели 4 млн 70 тысяч украинских беженцев. Чаще всего люди выбирали Германию (28%), Польшу (24%) и Чехию (9%).

По состоянию на 10 июля 2023 года в Евросоюзе было более 4 миллионов беженцев из Украины, их количество растет. Больше всего украинских беженцев в Германии и Польше.

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