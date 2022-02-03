В "Нафтогазе" сообщили, что определенное утверждение Коболева не соответствует действительности.

Утверждение Андрея Коболева, возглавлявшего НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году, о согласовании наблюдательным советом мирового соглашения между АО "Укртрансгаз", ООО "Профи Газ", ЧАО "Укрэнергосбыт" и ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест", по итогам которой "Укртрансгаз" передал частным компаниям 305 млн куб. м газа, не соответствует действительности.

Об этом говорится в ответе "Нафтогаза" на информационный запрос "РБК-Украина".

"Такого решения наблюдательный совет не принимал – оно даже не выносилось на рассмотрение наблюдательного совета", – заверили в компании.

В "Нафтогазе" напомнили, что решением правления Коболев был уполномочен подписать решение акционера АО "Укртрансгаз" о согласовании заключения договора займа между НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз", договора об урегулировании обязательства по передаче природного газа объемом 305 млн куб. м с ООО "ПРОФИ ГАЗ", ЧАО "Укрэнергосбыт", ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест", и мирового соглашения с ООО "ПРОФИ ГАЗ", ЧАО "Укрэнергосбыт", ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест", при условии получения предварительного согласования наблюдательного совета компании.

"Однако наблюдательным советом было согласовано только заключение между "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" договора займа природного газа в объеме 305 млн куб. м по балансовой стоимости на дату передачи природного газа", – говорится в письме.

При этом, по данным пресс-службы компании, договор об урегулировании и мировом соглашении между АО "Укртрансгаз" и ЧАО "Укрэнергосбыт"/ООО "ПРОФИ ГАЗ" на рассмотрение наблюдательного совета не выносились. Таким образом, Коболев принял эти решения без предварительного согласования.

"Указанные факты подтверждены, в частности, комиссией, в состав которой входили уполномоченные сотрудники Службы внутреннего аудита, подчиняющегося наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины", – резюмируют в компании.

Добавим, что из собственных источников "РБК-Украина" стало известно, что наблюдательным советом действительно было согласовано только заключение между "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" договора займа природного газа. В распоряжении редакции оказались соответствующие документы.

Напомним, 1 февраля детективы Государственного бюро расследований провели обыск у бывшего руководителя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Как объяснили в ГБР, обыск связан с незаконным отчуждением в 2020 году природного газа на 2,2 млрд грн. Речь идет о расследовании отчуждения 305 млн кубометров газа должностными лицами "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" при соучастии с другими лицами.