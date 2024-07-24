По словам Зеленского, Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть новое подтверждение, что Китай не будет поставлять оружие России. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

В частности, Зеленский напомнил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который в эти дни находится с визитом в Китае, провел переговоры со своим коллегой и доложил о результатах встречи.

"Визит украинского чиновника на таком уровне - впервые за много лет. И это хорошо. Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. А также было подтверждено и то, что мне говорил лидер Китая Си Цзиньпин, - что Китай не будет поставлять оружие России. Детальный доклад министра я ожидаю после возвращения в Украину", - подчеркнул Зеленский.

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Визит Кулебы в Китай

Как сообщал УНИАН, глава МИД Украины Кулеба в Китае объяснил, когда Украина будет готова вести переговоры с РФ. В частности, украинский министр доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но подчеркнул, что сейчас такой готовности с российской стороны не наблюдается.

В то же время, министр иностранных дел КНР Ван И после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Пекине заявил, что решение всех конфликтов должно происходить за столом переговоров.

"В последнее время как Украина, так и Россия прислали в разной степени сигналы о том, что они готовы к переговорам. Хотя условия и время еще не назрели, мы поддерживаем все усилия, которые способствуют миру, и готовы продолжать играть конструктивную роль в этом", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

Зеленский неоднократно отмечал, что лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин ранее обещал не продавать оружие в Россию.

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