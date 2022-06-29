В списке нет всемирно известных фирм.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против пяти китайских компаний. Причиной стала поддержка российского оборонного и военного сектора до и после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как передает портал Financial Times, Министерство торговли внесло компании из КНР в специальный "список организаций". В него попали Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic and World Jetta (HK) Logistics. Санкции запрещают экспортировать продукцию США этим компаниям.

"Сегодняшние действия являются мощным сигналом для юридических и физических лиц по всему миру, что, если они будут стремиться поддержать Россию, США откажутся от них", — заявил заместитель министра торговли США Алан Эстевес.

Напомним, 10 июня после встречи министров обороны США и Китая в Поднебесной сообщили, что не оказывали России военной помощи. Через два дня в КНР сделали аналогичное заявление и описали отношения с РФ, как "партнерство, а не альянс". Оно не направлено против третьей страны.

При этом в Госдепе США считают, что Китай поддерживает Россию и повторяет кремлевскую пропаганду. КНР также покупает нефть из РФ в больших объемах, из-за чего в Штатах раскритиковали Поднебесную и обвинили в молчаливой согласии с российской агрессии.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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