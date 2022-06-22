Пекин за последние месяцы нарастил закупку российской нефти

Китай обвинили в молчаливой поддержке Российской Федерации. Пекин закупает нефть в России в больших объемах на фоне западных санкции против Москвы.

Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций США Джон Кирби.

"Я думаю, что это всего лишь часть готовности Китая продолжать идти вместе с Россией. Мы призвали Китай быть ответственной державой и присоединиться к остальному миру в осуждении того, что Россия творит в Украине, и введении санкций против России за это", - отметил Кирби.

Стоит отметить, что после введения ряда ограничений в отношении России Кремль начал искать новые рынки сбыта нефти. В связи с чем Китай начал покупать российское "черное золото", но с большой скидкой. Только в мае Пекин купил рекордные объемы нефти, увеличив закупки до 7,47 миллиарда долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, 1 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца текущего года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

Согласно отчету Центра по изучению энергетики и чистого воздуха, Россия заработала 93 миллиарда евро от экспорта ископаемого топлива за первые 100 дней войны против Украины, большинство поступало в ЕС.

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