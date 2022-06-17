Спикер Госдепа США заявил, что уже вполне очевидно, что Китай предпочитает оставаться на стороне России.

На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Китай продолжает стоять на стороне РФ.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

По словам Прайса, уже вполне очевидно, что Китай предпочитает оставаться на стороне России.

"Китай продолжает повторять российскую пропаганду, что очень тревожно… Несмотря на то, что мы слышим от Китая о его позиции мнимого нейтралитета, он все же сделал свой выбор", — сказал он.

Спикер Госдепа вспомнил состоявшийся накануне телефонный разговор Си Цзиньпина и президента страны-агрессора Владимира Путина.

"Позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР является не более чем пустым заявлением", - резюмировал он.

Война в Украине и позиция Китая:

21 апреля 2022 года США пригрозили Китаю масштабными санкциями и экспортным контролем. В Вашингтоне увидели признаки того, что народно-освободительная армия Китая поддерживает вооруженные силы Российской Федерации.

30 апреля 2022 года Киев предложил Пекину выступить одним из гарантов безопасности.

24 мая Китай и Россия провели свои первые с начала полномасштабной войны в Украине совместные военные учения. Япония и Южная Корея были вынуждены поднять истребители.

12 июня 2022 года в Китае назвали "виновного" в войне России против Украины и ответили, давали ли Москве оружие.

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